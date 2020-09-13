الملك عبدالله الثاني يتدخل لإنقاذ الفنان “محمد الختوم” من الموت المحقق وهذا ما أمر به على وجه السرعة

تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لإنهاء معاناة الفنان محمد الختوم، بعد أشهر طويلة من معاناته مع المرض، ومناشدات كثيرة لإنقاذه.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه بناء على توجيهات ملكية، قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بنقل الفنان الختوم، من منزله الكائن في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي، إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج.

وكان الفنان الختوم رقد على سرير المرض ببيته قبل عدة أشهر، برفقة جهاز أكسجين يساعده على التنفس، فهو يعاني من تليف في الرئتين ويحتاج زراعة رئة بشكل عاجل، ولكنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن تصدر وسم ”#علاج_الفنان_محمد_الختوم“، وسط مطالبات بتأمين علاج الفنان الذي جسد أدوارًا عديدة بمسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين والعرب.

ابوي بس عتبه انه خايف يكون مقصر بحق حدا عشان هيك ما حدا زاره … او انه غلط بشخص ما يتطمن عليه#علاج_الفنان_محمد_الختوم pic.twitter.com/iPz0TuMpSa — Shatha. (@ShathaKhtoum) September 9, 2020

اني افتح التويتر فجأة و الاقي الكل بناشد بعلاج ابوي شي فرحني كثير .. إن شاء الله أنها تتيسر الأمور و يقدر يعمل هيك عملية

شكرا جدا يا جماعة على وقفتكم❤ #علاج_الفنان_محمد_الختوم pic.twitter.com/TKz69PpVUy — Shatha. (@ShathaKhtoum) September 9, 2020

ويشار إلى أن الفنان محمد الختوم، وُلد عام 1950، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين.

قام بتقديم الكثير من الأعمال التلفزيونية التي لا زالت عالقة في أذهان الأردنيين منها المطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، لوحة حب“، كما أن له بعض الأعمال المسرحية، ومنها: ”اللعبة، خادم سيدين”.

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