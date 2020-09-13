محمد الختوم
محمد الختوم
الهدهد

الملك عبدالله الثاني يتدخل لإنقاذ الفنان “محمد الختوم” من الموت المحقق وهذا ما أمر به على وجه السرعة

كتب وطن
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تدخل العاهل الأردني ؛ لإنهاء معاناة الفنان ، بعد أشهر طويلة من معاناته مع المرض، ومناشدات كثيرة لإنقاذه.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه بناء على توجيهات ملكية، قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بنقل الفنان الختوم، من منزله الكائن في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي، إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج.

 

وكان الفنان الختوم رقد على سرير المرض ببيته قبل عدة أشهر، برفقة جهاز أكسجين يساعده على التنفس، فهو يعاني من تليف في الرئتين ويحتاج زراعة رئة بشكل عاجل، ولكنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن تصدر وسم ”#علاج_الفنان_محمد_الختوم“، وسط مطالبات بتأمين علاج الفنان الذي جسد أدوارًا عديدة بمسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين والعرب.

 

 

ويشار إلى أن الفنان محمد الختوم، وُلد عام 1950، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين.

 

قام بتقديم الكثير من الأعمال التلفزيونية التي لا زالت عالقة في أذهان الأردنيين منها المطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، لوحة حب“، كما أن له بعض الأعمال المسرحية، ومنها: ”اللعبة، خادم سيدين”.

 

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