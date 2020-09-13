السعودية المشهورة أمل الأسمري تتجرأ وتسبّ وتتهم الرسول بتغريدة غير مسبوقة فجّرت غضباً واسعاً!

وردت أمل الأسمري على مغرّد كتب أن القرآن والسنة منعا البيع وقت الصلاة، وأنها معترضة على ذلك.

وقالت في ردّها: “مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول الا اغتصب صفية وقتل ابوها واخوها وزوجها في يوم واحد”.

وفجّر تعليق أمل الأسمري ردوداً غاضبة من المغردين ضدّها وطالبوا بسرعة محاسبتها عبر وسم (#امل_الاسمري_تسب_الرسول).

#امل_الاسمري_تسب_الرسول

ترا هاذي نفسها اللي كل شوي تستفز المجتمع السعودي بحركاتها ولبسها وعفانتها واللي يدافعون عنها النسويات والمراهقات اللي رافعين فيها ومسوينها قدوه شوفو هيا في ايش قدوتهم pic.twitter.com/9CJ4mHX2yQ — ورد (@poipoipoi908080) September 13, 2020

🔴 طهرو المجتمع من الفاسدين واهل الرذيله والملحدين

النسويات خطر علئ دينكم وقيمك والمجتمع

وكلها امانة في الاعناق#امل_الاسمري_تسب_الرسول pic.twitter.com/0DTDtMtxth — 🔴Abdullah alghamdi..MBS🇸🇦 (@AbdullahMbs_kas) September 13, 2020

#امل_الاسمري_تسب_الرسول

إلى يسب الرسول محمد صل الله عليه وسلم

ابشرك مدرى عنك سيد ولد آدم

اما قضية انك تؤمن او لا تؤمن ذى قضيتك انت الشخصية احتفظ بها لنفسك

اما المسلم ولا نزكى على الله احد بإذن الله سنتبع محمد صل الله عليه وسلم عبد الله ورسوله لنصل بإذن الله ورحمتة إلى الجنة pic.twitter.com/Mvoyi5X1jo — بندر (@bandr0615) September 13, 2020

#امل_الاسمري_تسب_الرسول تسب أشرف الخلق ولا تؤمن بالكتاب

النيابة العامة @bip_ksa

أأنتم تُبصرون ؟!

هذه أساءت للقرآن ولأشرف الخلق pic.twitter.com/T0qZaGcvRc — اريام 🇸🇦 (@Aryamalfraj) September 13, 2020

ودأبت أمل الأسمري على الخروج بمقاطع فيديو متنوعة المضمون، وبملابس جريئة لإثارة الجدل.

ومؤخراً، ظهرت في مقطع فيديو جديد تم تصويره في مول “الرياض بارك”، تقول فيه أنها تعرضت للطرد من قبل العاملين في المول، بسبب ارتداءها لفستان اعتبره حارس الأمن “مخالفاً”.