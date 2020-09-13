أمل الأسمري
أمل الأسمري
الهدهد

السعودية المشهورة أمل الأسمري تتجرأ وتسبّ وتتهم الرسول بتغريدة غير مسبوقة فجّرت غضباً واسعاً!

كتب وطن
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فجّرت الشابة والمشهورة عبر مواقع التواصل حالةً من الغضب ضدّها بعد تغريدة مسيئة للرسول عليه السلام.

وردت أمل الأسمري على مغرّد كتب أن القرآن والسنة منعا البيع وقت الصلاة، وأنها معترضة على ذلك.

وقالت في ردّها: “مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول الا اغتصب صفية وقتل ابوها واخوها وزوجها في يوم واحد”.

وفجّر تعليق أمل الأسمري ردوداً غاضبة من المغردين ضدّها وطالبوا بسرعة محاسبتها  عبر وسم (#امل_الاسمري_تسب_الرسول).

ودأبت أمل الأسمري على الخروج بمقاطع فيديو متنوعة المضمون، وبملابس جريئة لإثارة الجدل.

ومؤخراً، ظهرت في مقطع فيديو جديد تم تصويره في مول “الرياض بارك”، تقول فيه أنها تعرضت للطرد من قبل العاملين في المول، بسبب ارتداءها لفستان اعتبره حارس الأمن “مخالفاً”.

 

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