البحرين مستعجلة على إتمام “عقد النكاح”.. أول اتصال من وزير خارجيتها مع نظيره الإسرائيلي والسفير الفلسطيني يُطلق المنامة

استمرار لمسلسل التطبيع والانبطاح الإماراتي البحريني، كشفت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما، منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، الجمعة.

وأكدت الوكالة، أن اتصالاً جرى بين الطرفين، دون أن توضح مَن بادر بالاتصال، لكنها أشارت إلى أن الوزيرين تناولا خلال محادثتهما “أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات، وذلك لخدمة المصالح المشتركة”.

سفير فلسطين يغادر

المكالمة التي توجت اتفاق التطبيع بين البلدين تزامنت مع مغادرة سفير فلسطين لدى البحرين خالد العارف المنامة، مساء السبت، عائداً إلى بلاده، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأشارت الوكالة إلى أن خطوة السفير “تأتي عقب قرار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي استدعاءه، رداً على اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل”.

وزراء يتطلعون للتطبيع

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء البحرينية تصريحات لوزيري الصناعة والسياحة زايد الزياني، والمالية والاقتصاد سلمان آل خليفة البحرينيين، تشيد باتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الزياني من جانبه أن “الاتفاق سيفتح أبواب العلاقات بين البلدين، ويسهم في تحقيق أفق متقدم نحو حركة تجارية بينهما”، بينما أكد سلمان آل خليفة أن “الاتفاق سيساهم في خلق فرص وآفاق اقتصادية واعدة”.

رفض للتطبيع

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت الإدانات من قوى سياسية عربية ودول بينها تركيا وإيران، لاتفاق التطبيع الذي توصلت إليه البحرين وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجدير ذكره، أن البحرين أعلنت الجمعة التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي، حيث من المقرر إجراء مراسم توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني.

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