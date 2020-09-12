العثور على جثة الطفلة مروة ظاهر الشمري في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها
العثور على جثة الطفلة مروة ظاهر الشمري في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها
حياتنا

نهاية مأساوية للطفلة الكويتية مروة ظاهر الشمري بعد اختفائها .. لن تتخيل أين عثروا على جثتها!

كتب وطن
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بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر اختفاء الطفلة في الجهراء وبعد تكثيف البحث والتحريات، عثرت قوات الأمن على جثتها داخل خزان مياه في مسكنها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” المحلية فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة «مروة» المفقودة في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها، فيما بدأت المباحث تتحرى عن ملابسات الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزتها تكثف البحث والتحري عن مفقودة في الجهراء، بعد أن أبلغ مواطن مخفر شرطة الواحة عن تغيب ابنته مروة (6 سنوات) من المنزل يوم أمس الجمعة في الساعة 5:30 مساء في نفس منطقة الواحة وتم تسجيل قضية رقم 3/2020 تغيب.

وكان والد الطفلة مروة الشمري خرج في مقطع فيديو مناشداً الجميع مساعدته في العثور على ابنته.

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