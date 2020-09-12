نهاية مأساوية للطفلة الكويتية مروة ظاهر الشمري بعد اختفائها .. لن تتخيل أين عثروا على جثتها!

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر اختفاء الطفلة مروة ظاهر الشمري في الجهراء وبعد تكثيف البحث والتحريات، عثرت قوات الأمن على جثتها داخل خزان مياه في مسكنها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” المحلية فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة «مروة» المفقودة في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها، فيما بدأت المباحث تتحرى عن ملابسات الواقعة.

لا يمكن ان اتصور احساس ابوها و امها

لاحول ولا قوة الا بالله

ٰ

يارب يااااااااااااارب يلقونها سالمة وطيبة

ومافيها الا العافية ياااااااااارب https://t.co/4HzitA5H49 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) September 12, 2020

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزتها تكثف البحث والتحري عن طفلة مفقودة في الجهراء، بعد أن أبلغ مواطن مخفر شرطة الواحة عن تغيب ابنته مروة (6 سنوات) من المنزل يوم أمس الجمعة في الساعة 5:30 مساء في نفس منطقة الواحة وتم تسجيل قضية رقم 3/2020 تغيب.

وكان والد الطفلة مروة الشمري خرج في مقطع فيديو مناشداً الجميع مساعدته في العثور على ابنته.