رياض العدساني
رياض العدساني
الهدهد

“لن تمر مرور الكرام”.. نائب كويتي يعلنها صريحة داخل المجلس ويفضح 12 نائبا على الملأ

كتب وطن
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شن النائب الكويتي في كلمته أمام المجلس اليوم، السبت، هجوما عنيفا على 12 نائباً في الكويتي واتهمهم بالتورط في شبهات مالية وقضايا فساد.

 

وبحسب صحيفة “القبس” المحلية قال “العدساني” إنه منذ بداية المجلس الحالي وحتى اليوم متورطٌ 12 نائباً حالياً في شبهات مالية، منها تضخم حسابات وشبهات غسل أموال، وصفقات مشبوهة، منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية.

 

هذا وكشف النائب عن إحالة ملفات النواب الـ12 إلى الجهات المعنية، منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

 

وأشار إلى أن المتهمين “متورطون بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي”، مضيفاً: “وهناك غيرهم وردت أسماؤهم بالتقرير والبحث والتحقيقات، أي إنها علاقة غير مباشرة، لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما تتضمنها إلى النيابة”.

 

وتابع رياض العدساني: “سبق أن أكدت أنني سأتابع هذه القضايا، ولن تمر مرور الكرام، وبالفعل هناك إجراءات تم اتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالتها إلى النيابة رسمياً، ولكن هناك ملفات أخرى تم اتخاذ إجراءات أولية، وذلك عند إحالتها إلى جهات التحقيق والبحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات”.

 

وتشهد منذ عدة أشهر، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسل أموال دفعة واحدة في مدة قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وأفراد من الأسرة الحاكمة.

 

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