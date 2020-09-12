بنيامين نتنياهو وأفير جندلمان
الهدهد

“لقد كانت جمعة مباركة حقاً”.. “شاهد” كيف طار المتحدث باسم نتنياهو فرحاً بعد أن خلع ملك البحرين سرواله!

كتب وطن
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علق الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على اتفاق الخيانة الذي لهث ورائه وتم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة.

 

وقال جندلمان في تغريدته التي رصدتها “وطن” وأثارت تفاعلاً واسعاً، بعد أن أرفق صورة لعلمي “” والبحرين، ما نصّه: “هذه الجمعة كانت مباركة حقاً، #_”، وذلك بعد إعلان الاتفاق مساء الجمعة من قبل الرئيس الأمريكي .

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال، مؤكدين على أن العمق العربي والوعي تجاه القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ومسلم، وأن كل الاتفاقات تلك لا يمكن أن تمحي حق الشعب الفلسطيني.

 

وحول ذلك قال أحد المعلقين: “اوفير لو كل الحكام العرب طبعوا معكم والخيانة وصلت للجميع ، ثقتنا بالله ثم بالشعوب الحرة وبسواعد مجاهدينا في غزة والضفة بأنكم زائلون لا محالة ، بدك ترحل عن ارضي غصبن عنك زي ما طلعت من غزة في ٢٠٠٥ ذاكر ولا نسيت”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، توقيع البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، لتكون بذلك الدولة التالية لدولة العربية المتحدة التي تم إعلان اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي.

 

وردت القيادة الفلسطينية على الخطوة البحرينية بسحب سفير دولة لدى المنامة، وكذلك اعتبرت القيادة أن هذا الأمر يمثل خيانة للمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.

 

كما وقالت القيادة الفلسطينية أن توقيع الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي وبهذا الشكل “المجاني” دون الاستناد حتى للمبادرة العربية القائمة على حل الدولتين وقيام وعاصمتها القدس، هو بيع مجاني، وخيانة تاريخية بلا أي مقابل.

 

كما وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات والبحرين ضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوة لما لها من تأثيرات سلبية وسيئة على مستقبل القضية الفلسطينية وشعبها.

 

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