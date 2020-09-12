“لقد كانت جمعة مباركة حقاً”.. “شاهد” كيف طار المتحدث باسم نتنياهو فرحاً بعد أن خلع ملك البحرين سرواله!

علق الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على اتفاق الخيانة الذي لهث ورائه ملك البحرين حمد بن عيسى وتم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة.

وقال جندلمان في تغريدته التي رصدتها “وطن” وأثارت تفاعلاً واسعاً، بعد أن أرفق صورة لعلمي “إسرائيل” والبحرين، ما نصّه: “هذه الجمعة كانت مباركة حقاً، #البحرين_إسرائيل”، وذلك بعد إعلان الاتفاق مساء الجمعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال، مؤكدين على أن العمق العربي والوعي تجاه القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ومسلم، وأن كل الاتفاقات تلك لا يمكن أن تمحي حق الشعب الفلسطيني.

هذه الجمعة لعنة عليكم وعلى كل من طبع معكم وسوف ياتي اليوم تذبحون من الوريد للوريد كالخراف ..خذها خنجر في حلوقكم.من الجزائر — sami (@sami57889231) September 11, 2020

سنمحيك من الوجود ان دنست رجلك ارض البحرين — بحراني اچلح (@biharani_achlih) September 12, 2020

وحول ذلك قال أحد المعلقين: “اوفير لو كل الحكام العرب طبعوا معكم والخيانة وصلت للجميع ، ثقتنا بالله ثم بالشعوب الحرة وبسواعد مجاهدينا في غزة والضفة بأنكم زائلون لا محالة ، بدك ترحل عن ارضي غصبن عنك زي ما طلعت من غزة في ٢٠٠٥ ذاكر ولا نسيت”.

اوفير لو كل الحكام العرب طبعوا معكم والخيانة وصلت للجميع ، ثقتنا بالله ثم بالشعوب الحرة وبسواعد مجاهدينا في غزة والضفة بأنكم زائلون لا محالة ، بدك ترحل عن ارضي غصبن عنك زي ما طلعت من غزة في ٢٠٠٥ ذاكر ولا نسيت — عبدالله عطوان – غزة (@AboMoad1) September 11, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، توقيع البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، لتكون بذلك الدولة التالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تم إعلان اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي.

وردت القيادة الفلسطينية على الخطوة البحرينية بسحب سفير دولة فلسطين لدى المنامة، وكذلك اعتبرت القيادة أن هذا الأمر يمثل خيانة للمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.

كما وقالت القيادة الفلسطينية أن توقيع الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي وبهذا الشكل “المجاني” دون الاستناد حتى للمبادرة العربية القائمة على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هو بيع مجاني، وخيانة تاريخية بلا أي مقابل.

كما وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات والبحرين ضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوة لما لها من تأثيرات سلبية وسيئة على مستقبل القضية الفلسطينية وشعبها.

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