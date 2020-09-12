القرة داغي
القرة داغي
Videoالهدهد

“كل من يخون هذه القضية خائن”.. “شاهد” القره داغي يوجه صفعة مؤلمة لـ”سفهاء أبوظبي” وهذا ما قاله عن ببغاء البحرين

كتب وطن
0

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، اليوم السبت، على أن مع الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة خيانة عظمى بكل المعايير الشرعية والوطنية والإنسانية.

 

وقال القره داغي عبر مقطع فيديو له قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تعقيباً منه على اتفاق التطبيع الذي تم الإعلان عنه بين وإسرائيل: “كيف يتنازل الإنسان عن حقه، وحق الشعب الفلسطيني، وحق المسلمين جميعا في هذه الأرض المباركة، في مسجدنا، وقبلتنا الأولى، وفي مسرى رسول الله، وفي قضية بذل فيها المسلمون، وضحى فيها المجاهدون بدمائهم، حيث حررها عمر (بن الخطاب)، وطهرها صلاح الدين الأيوبي”.

 

وتابع القره داغي  في حديثه مشدداً:  “كل ذلك يقتضي بأن نقف مع هذه القضية بكل إمكانياتنا، وأن نصف كل من يخون هذه القضية باسمه الحقيقي (الخائن)”.

 

وخلال تغريدة أخرى مكتوبة نشرها القره داغي أيضاً عبر حسابه بتويتر قال: “تتوالى اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني تباعا، فبعد تعلن البحرين انضمامها لقطيع المستسلمين”.

 

واعتبر رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أن “هذه الاتفاقيات مجرد تمهيد للاتفاقية الكُبرى بين الكيان الصهيوني () والسعودية التي أصبحت وشيكة”.

 

ودعا القره داغي  خلال تغريدته الشعب السعودي، وعلماءه، ومثقفيه، أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه المؤامرة، التي تحاك ضد .

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس الجمعة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2020، توقيع البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، لتكون بذلك الدولة التالية للإمارات بأخذ هذه الخطوة، والرابعة بعد مصر والأردن.

 

وأدانت القيادة الفلسطينية الخطوة البحرينية معتبرة أنها بمثابة تاريخية للقضية الفلسطينية وطعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني، وتخلٍ عن المقدسات الإسلامية ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله”.. مسؤول فلسطيني يستشيط…

الهدهد

سارة الصقير.. سعودية ترتد عن الإسلام وتدوس المُصحف بحذائها وتُطلب من الفلسطينيين…

الهدهد

“لقد كانت جمعة مباركة حقاً”.. “شاهد” كيف طار المتحدث باسم…

الهدهد

بينما بارك السيسي وطبل ابن زايد وصمت ابن سلمان.. تركيا تقف في وجه البحرين وهذا ما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.