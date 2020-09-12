“كل من يخون هذه القضية خائن”.. “شاهد” القره داغي يوجه صفعة مؤلمة لـ”سفهاء أبوظبي” وهذا ما قاله عن ببغاء البحرين

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، اليوم السبت، على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة خيانة عظمى بكل المعايير الشرعية والوطنية والإنسانية.

وقال القره داغي عبر مقطع فيديو له قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تعقيباً منه على اتفاق التطبيع الذي تم الإعلان عنه بين البحرين وإسرائيل: “كيف يتنازل الإنسان عن حقه، وحق الشعب الفلسطيني، وحق المسلمين جميعا في هذه الأرض المباركة، في مسجدنا، وقبلتنا الأولى، وفي مسرى رسول الله، وفي قضية بذل فيها المسلمون، وضحى فيها المجاهدون بدمائهم، حيث حررها عمر (بن الخطاب)، وطهرها صلاح الدين الأيوبي”.

فضيلة الدكتور علي القره داغي…. #التطبيع خيانةعظمى بكل المعايير الشرعية والوطنية والانسانية pic.twitter.com/0KxMUkH84I — هيئة علماء فلسطين في الخارج (@palscholars48) September 11, 2020

وتابع القره داغي في حديثه مشدداً: “كل ذلك يقتضي بأن نقف مع هذه القضية بكل إمكانياتنا، وأن نصف كل من يخون هذه القضية باسمه الحقيقي (الخائن)”.

وخلال تغريدة أخرى مكتوبة نشرها القره داغي أيضاً عبر حسابه بتويتر قال: “تتوالى اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني تباعا، فبعد الإمارات تعلن البحرين انضمامها لقطيع المستسلمين”.

تتوالى اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني تباعاً !

فبعد #الامارات تعلن #البحرين انضمامها لقطيع المستسلمين !

هذه الاتفاقيات مجرد تمهيد للاتفاقية الكُبرى بين الكيان الصهيوني و #السعودية التي أصبحت وشيكة !

على الشعب السعودي وعلمائه ومثقفيه أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه المؤامرة ! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) September 11, 2020

واعتبر رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أن “هذه الاتفاقيات مجرد تمهيد للاتفاقية الكُبرى بين الكيان الصهيوني (إسرائيل) والسعودية التي أصبحت وشيكة”.

ودعا القره داغي خلال تغريدته الشعب السعودي، وعلماءه، ومثقفيه، أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه المؤامرة، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس الجمعة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2020، توقيع البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، لتكون بذلك الدولة التالية للإمارات بأخذ هذه الخطوة، والرابعة بعد مصر والأردن.

وأدانت القيادة الفلسطينية الخطوة البحرينية معتبرة أنها بمثابة تاريخية للقضية الفلسطينية وطعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني، وتخلٍ عن المقدسات الإسلامية ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

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