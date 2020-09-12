طفلات عاريات يستعرضن مؤخراتهن.. مطالبات بمقاطعة “نتفليكس” بعد هذه الكارثة!

دعا آلاف الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة منصة العرض الإلكترونية “نتفليكس”، بسبب إدراجها الفيلم الفرنسي “Cuties” على منصتها، والذي يعرض الأطفال بشكل إيحائي جنسي.

ويروى الفيلم الصادم قصة فتاة باريسية في الحادية عشرة تُدعى إيمي، تحاول التوفيق بين مبادئ التربية الصارمة في عائلتها السنغالية، ومستلزمات مواكبة هيمنة المظاهر وشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها والأطفال الذين في عمرها.

وتلتحق إيمي بفرقة رقص تضمّها إلى ثلاث فتيات أخريات من سكان حيّها، ويؤدّين رقصات إباحية وتستعرضن مؤخراتهن مع صفعها، وتنفخ واقياً ذكرياً وتضعه كصدر لها، وتستعرضه أمام فتاة أخرى لتظهر أكثر أنوثة.

بعض من المشاهد المثيرة للجدل بفيلم نتفليكس Cuties الذي تعرض لانتقادات واسعة عالمياً pic.twitter.com/p3Tu2lfjr1 — Screen Mix (@ScreenMix) September 10, 2020

واحتل هاشتاج #قاطعوا_نتفلكس و#CancelNetflix الصدارة على وسوم الشبكة على مستوى العالم، عبر خلاله المغردون عن غضبهم من المحتوى الذي تعرضه “نتفليكس”، مؤكدين أنه شاذ ومُنحرف، ويهدف إلى غرس منظم لقيم موجهة، تتمثل بإغراق المشاهد بسيل من اللقطات الصادمة حتى تتطبع عليها، وتتحول من أفكار ومشاهد صادمة إلى غير صادمة، ثم عادية، ثم مقبولة، وأخيراً طبيعية بل ومستحبة.

بعد الدعوات العالمية منذ يوم أمس

لمقاطعة شبكة #نتفلكس القذرة

بسبب الفيلم شبه الاباحي للأطفال

هناك هبوط قوي في أسهم الشبكة

وخسائرها قاربت الـ 10 مليار دولار !! فلا تستهينوا بالمقاطعة #قاطعوا_نتفلكس#canclenetflix — معالي الربراري (@Mrbrary) September 11, 2020

للأسف من بعد بث سمومها و غزوها الإباحي و نشر الشذوذ و انتكاسات الفطرة السليمة يفزع العالم الغربي قبلنا للمطالبة بإغلاق هذه الوسيلة الإعلامية القذرة ! #قاطعوا_نتفلكس

#CancelNetflix — ‏أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) September 11, 2020

مسلسلات #نتفليكس مليئة بـ (الحروب والمعارك) و (سفك الدماء) و (قطع الرؤوس) وأبشع مشاهد الوحشية والسادية !! وكل ذلك عند #اللبرنجية فن ورقي وتقدم !! أما التوحش والتطرف والتشدد والتخلف في نظرهم فهي موجود فقط في التراث الإسلامي وعند المسلمين !!#قاطعوا_نتفلكس#canclenetflix — معالي الربراري (@Mrbrary) September 11, 2020

#قاطعوا_نتفلكس#canclenetflix

هناك حملة مقاطعة عالمية لقنوات نتفلكس التي تبث الفاحشة وتروج للاباحية فبعد الاعتداء على نبي الله عيسى عليه السلام وتصويره كشاذ وترويج كراهية الاسلام هاهي اليوم تروج للفاحشة والشذوذ للأطفال ..

خسرت اليوم اكثر من ٩ مليار بسبب المقاطعة ..#قاطع_يامسلم — ش ا ك ر ا ل ش ر ي ف (@salshareef2030) September 11, 2020

#قاطعوا_نتفلكس

والله النتفلكس وببجي وغيرها أدخلت على الشباب نفسيات شبيحة وعدوانية وكراهية للحياة وحب الإنتحار والأذية للنفس وللغير ،، والمصيبة بأن المسؤولين ماخذينا وضعية ( إعمل نفسيك ميت !!) — محمد سعد آل شبلان 🇸🇦 (@AbuSheblan) September 11, 2020

حمدلله…. لغيت الاشتراك واتمنى من الله ان يتقبل.. فعلا اقل شئ ممكن يفعله مسلم او حتى انسان ان لا يكون شريك في هذه الجريمة الاخلاقية #قاطعوا_نتفلكس pic.twitter.com/pCbHQwPyKJ — Hussam A. Bukhari (@Hussam_Bukhari) September 11, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بمن يثير ويشيع الفاحشه و الرذيل في نفوس وعقول الاطفال #قاطعوا_نتفلكس — فارس قطر (@q_a_t_a_rm) September 11, 2020

الحمدلله أنا من زمان مقاطعه نت فلكس وكنت اقول حق الي اعرفهم انهم يقاطعونه لانه وايد فيه شذوذ وغيره ، وللاسف حتى #شاهد ساعات يحطون عن الشذوذ و #STARZPLAY

#قاطعوا_نتفلكس

المسأله تحتاج رقابه على هذه البرامج الي صارت في متناول اليد بشكل مو طبيعي وغيره من المواقع. — ta6weralq8 (@ta6weralq8) September 12, 2020

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته#قاطعوا_نتفلكس — هيثم السعيد (@haythamalsaid21) September 12, 2020

المحافظة على فطرة ابنائنا أهم من شركة تعرض افلام غير لائقة لتشوه بها دين الاسلام ومبادئنا التي علمنا اياها الرسول (ص) #قاطعوا_نتفلكس #cancel_netflix — Ali Abd Ul Khaliq (@aliabdulkhaliq5) September 11, 2020

واضطرت “نتفليكس” إلى حذف بوستر الفيلم لاحقاً بعد الهجوم، وأرفقت هذه الخطوة ببيان قالت فيه: “”نحن آسفون بشدة عن الملصق غير المناسب الذي استخدمناه لفيلم Cuties، لم يكن الأمر جيدا، ولم يكن ممثلا لهذا الفيلم الفرنسي الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس، لقد قمنا الآن بتحديث الصور والوصف الخاص به”.

الجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة الإخراج الدرامي السينمائي العالمي في مهرجان “صندانس” في العام الحالي.

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