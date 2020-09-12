وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا بعد تطبيله لنظام السيسي
وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا بعد تطبيله لنظام السيسي
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طبّل للسيسي ودعاه ليحكم مصر للأبد .. كورونا يقتل المذيع عزمي مجاهد ومعارض مصري: “شتم عرضي .. فاللهم اقتصّ منه”

كتب وطن
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أعلن في مصر اليوم السبت عن وفاة الاعلامي المصري المقرب من النظام بفيروس .

وكان عزمي مجاهد قبل توجهه للإعلام، لاعباً في نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق.

وبعد إعلان وفاته، اعاد مغرّدون تداول بعض المقاطع التي كان “يطبّل” فيها عزمي مجاهد لرئيس الحالي عبدالفتاح ، فيما دعا آخرون باقي إعلاميي لأخذ العبرة من وفاة زميلهم وعدم الإستمرار في “منافقة” النظام .

وسبق أن طالب عزمي مجاهد بتعديل الدستور ليصبح السيسي رئيسًا مدى الحياة.

من جانبه، قال السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي: “#عزمي_مجاهد بطل تسريبات اشرف الخولي من اكثر الناس الي عرضت ل #السيسي و شتمنا و نال من اعراضنا و مات بفيروس كورونا
اللهم اني لا اسامحه فاقتص منه .اللهم خذه بعدلك لا برحمتك. اللهم انك امهلته و لم يتعظ فانتقم منه بحقنا وحق شهداء رابعه و النهضة و حق كل معتقل في السجون و اهل كل شهيد”.

وفي إحدى المقاطع لـ”عزمي مجاهد” قال إنّ  السيسي “رسول الحب” في العصر الحديث.

وفي فيديو آخر قال “مجاهد” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يعرف أن يقلد إنجازات السيسي.

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