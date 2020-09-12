طبّل للسيسي ودعاه ليحكم مصر للأبد .. كورونا يقتل المذيع عزمي مجاهد ومعارض مصري: “شتم عرضي .. فاللهم اقتصّ منه”

أعلن في مصر اليوم السبت عن وفاة الاعلامي المصري المقرب من النظام عزمي مجاهد بفيروس كورونا .

وكان عزمي مجاهد قبل توجهه للإعلام، لاعباً في نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق.

وبعد إعلان وفاته، اعاد مغرّدون تداول بعض المقاطع التي كان “يطبّل” فيها عزمي مجاهد لرئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي ، فيما دعا آخرون باقي إعلاميي النظام المصري لأخذ العبرة من وفاة زميلهم وعدم الإستمرار في “منافقة” النظام .

مات #عزمي_مجاهد ،أحد أبواق العسكر،و أفضى إلى ما قدّمَ،إثر إصابته بفيروس #كورونا .

يرتاح لموت مثل هؤلاء،العباد و البلاد،و الشجر و الدواب.

نُثني عليك شرّاً،و نحن شهود الله في الأرض🤚 pic.twitter.com/2PxrIRGfFX — سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) September 12, 2020

عزمي مجاهد …مات

يا عمرو أديب

يا نشأت الديهي

يا محمد الباز

يا أحمد موسي

وسيحاسب علي كل " كلمة "

نطق بها من عنده

أو بتوجيهات

جهاز السامسونج

أو بتعليمات من أشرف بيه!#التطبيع_خيانة #عزمي_مجاهد pic.twitter.com/Nc1tdQvu0C — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 12, 2020

لقد فقدت مصر رجلا مع اكبر المعرضين

رجلا من أشجع المعرضين

رجلا من أعظم المعرضين

انه الاعلامي عزمي مجاهد pic.twitter.com/hjAgZibFMj — المعلم داغر (@officialhta2522) September 12, 2020

سبحان من له الدوام…عزمي مجاهد مات … لمن الملك اليوم ؟ اللهم لا تجعلنا للظالمين نصيرا pic.twitter.com/wbrusl1mh5 — د.ماجد عبدالله maged Abdullah (@pariq4000_maged) September 12, 2020

وسبق أن طالب عزمي مجاهد بتعديل الدستور ليصبح السيسي رئيسًا مدى الحياة.

الناس بتوع "له ما له وعليه ما عليه" عندكم طلعة#عزمي_مجاهد مات بفيروس كورونا

اللهم عامله بعدلك لا برحمتك🤲

بطل تسريب الضابط أشرف الخولي والتعليمات بالتليفون.

عملك وتطبيلك للنظام وسب المصريين، هو الباقي معك

اللهم ألحق به باقي المطبلتية pic.twitter.com/KoQ4tyKeg0 — Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) September 12, 2020

من جانبه، قال السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي: “#عزمي_مجاهد بطل تسريبات اشرف الخولي من اكثر الناس الي عرضت ل #السيسي و شتمنا و نال من اعراضنا و مات بفيروس كورونا

اللهم اني لا اسامحه فاقتص منه .اللهم خذه بعدلك لا برحمتك. اللهم انك امهلته و لم يتعظ فانتقم منه بحقنا وحق شهداء رابعه و النهضة و حق كل معتقل في السجون و اهل كل شهيد”.

#عزمي_مجاهد بطل تسريبات اشرف الخولي من اكثر الناس الي عرضت ل #السيسي و شتمنا و نال من اعراضنا و مات بفيروس كورونا

اللهم اني لا اسامحه فاقتص منه

اللهم خذه بعدلك لا برحمتك

اللهم انك امهلته و لم يتعظ فانتقم منه بحقنا وحق شهداء رابعه و النهضة و حق كل معتقل في السجون و اهل كل شهيد — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) September 12, 2020

وفي إحدى المقاطع لـ”عزمي مجاهد” قال إنّ السيسي “رسول الحب” في العصر الحديث.

وفي فيديو آخر قال “مجاهد” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يعرف أن يقلد إنجازات السيسي.