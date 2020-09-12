صوت إشعارات رسائل الواتس أوقع زوجة كويتية بشر أعمالها.. هذا ما فعله الزوج المخدوع بعدما أفاق من صدمته

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة خيانة زوجية أثارت جدلا واسعا، بعد كشفها بسبب صوت إشعارات رسائل الواتس آب بهاتف الزوجة الخائنة.

ووفق ما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية عن مصدر أمني على اطلاع بالقضية، فإن زوجا لم يتجاوز عمره 40 عاما قال إنه عاد لمنزله مبكرا وتحديدا في الساعة الخامسة عصرا، قام بفتح باب المنزل وإذ به يجد هاتف زوجته مفتوحا.

ولفت انتباه الزوج أن هناك رسائل تأتي على الهاتف بشكل متلاحق، ومن باب العلم بالشيء قام بالتقاط الهاتف الخاص بزوجته وإذ به يجد حوارا فاضحا بين الزوجة وهي تصغره بـ 11 عاما وشخص آخر.

الزوج أشار في التحقيقات ـ بحسب المصدر ـ إلى أن الرسائل المتبادلة مع الشخص المجهول تؤكد أن هناك علاقة محرمة تجمع بينهما، لافتا إلى أن الرسائل متبادلة.

وقال الزوج إنه رفض ارتكاب جناية حينما شاهد محتوى الرسائل، واكتفى بأن يبقي على الهاتف مفتوحا حتى وصل المخفر ليطلع رجال الأمن والمحقق على فحوى الرسائل.

ووجه وكيل النيابة للزوجة تهمة إساءة استعمال هاتف وتحريض على ارتكاب الفجور والدعارة.

وجاري استدعاء الزوجة للتحقيق معها وكذلك استدعاء المتهم الذي كان يراسلها من رقم هاتفه النقال والتحفظ على هاتف الزوجة وتفريغ محتويات الرسائل التي اجريت بينها وبين الشخص الآخر.

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