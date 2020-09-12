“صفر” حزب النور يثير سخرية واسعة.. السيسي شد على برهامي وصبيانه “السيفون” بعدما انتهى دوره!

سادت موجة سخرية واسعة بمواقع التواصل في مصر من “حزب النور” السلفي الذي يرأسه ياسر برهامي، عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المصرية، وسط فوز عريض لحزب “مستقبل وطن”، المُقرب من السلطات العسكرية بجولتيها، وخروج “النور” منها خالي الوفاض بصفر مربع ودون مكسب لمقعد واحد.

ويشار إلى أن خسارة جميع المرشحين عن حزب النور السلفي في جولتي انتخابات الشيوخ جاءت في الوقت الذي يقدم فيه قيادات وأعضاء حزب “النور”، كل الدعم السياسي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي قدّم فيه مشايخ وأعضاء الحزب كل الدعم الديني للسيسي من فتاوى وخطب ودعوات للوقوف مع نظامه.

وبرز الحزب كثاني أكبر القوى الحزبية بمصر بعد تأسيسه إثر ثورة يناير 2011، بالفوز بنحو 22 بالمئة من مقاعد “مجلس الشعب” 2011-2012، لتتضاءل حصة “النور” في برلمان السيسي عام 2014، إلى 12 مقعدا فقط، ليختفي حزب النور بشكل كامل عن مقاعد مجلس الشيوخ.

وخاض الحزب السلفي انتخابات مجلس الشيوخ، على مقاعد الفردي بـ16 مرشحا في 9 محافظات، هي: الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وجنوب سيناء.

وجاءت نتيجة الجولة الأولى مُعلنة فشل جميع مرشحي “النور” في الفوز بأي مقعد، إلا أن الأمل ظل باقيا لأنصاره بجولة الإعادة التي خاضها 4 مرشحين الأسبوع الماضي، والتي جاءت مخيبة للآمال أيضا حيث لم ينجح أحد.

وحاول مواقع صحفية التواصل مع عدد من قيادات الحزب للتعليق، إلا أنهم رفضوا الحديث بحجة أنهم غير مخولين من الحزب للحديث بالإعلام وتهرب آخرون بعدم الرد.

ولم تمرر مواقع التواصل الاجتماعي، لم واقعة “صفر حزب النور” في انتخابات الشيوخ دون تحليل للموقف والأسباب ودون السخرية أيضا.

الكاتب والصحفي سليم عزوز، قال عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “غطت واقعة القطار على خبر مهم هو أن حزب النور بعد أن أدى بامتياز دور حمدي أحمد في (القاهرة 30)، تحصل على صفر مربع في انتخابات مجلس الشيوخ”.

غطت واقعة القطار على خبر مهم هو أن حزب النور بعد أن أدى بامتياز دور حمدي أحمد في القاهرة 30 تحصل على صفر مربع في… Gepostet von ‎سليم عزوز‎ am Samstag, 12. September 2020

من جانبه قال البرلماني السابق والمحامي ممدوح إسماعيل، فسخر بالقول: “صفر حزب النور في انتخابات الشيوخ؛ إعلان أنه انتهى دوره كورق تواليت للعسكر، وسكوته هو تعبير عن الخوف وترقب لحظة شد السيفون”.

صفر حزب النور فى انتخابات الشيوخإعلان أنه انتهى دوره كورق تواليت للعسكروسكوته هو تعبير عن الخوف وترقب لحظة شد السيفون Gepostet von ‎ممدوح اسماعيل‎ am Donnerstag, 10. September 2020

بينما سخر الناشط الحقوقي عبد الرحمن عاطف بالقول: “حزب النور يقرر إنشاء مجلس شيوخ على الضيق بعد سقوط جميع أعضائه”.

حزب النور يقرر إنشاء مجلس شيوخ علي الضيق بعد سقوط جميع أعضائه. Gepostet von Abdelrhman Atef am Donnerstag, 10. September 2020

وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا بنظامي الفردي والقائمة؛ موزعة على 27 محافظة في ما جاءت نتيجة التصويت صادمة حيث شارك بها نحو 8 ملايين مصري من 63 مليونا لهم حق الانتخاب بنسبة مشاركة 14.23 بالمئة.

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