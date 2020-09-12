عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

“الشاهين” العُماني يوجع عبدالخالق عبدالله في رد ناري بعد قوله اينما ذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة!

كتب وطن
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تصدى المغرد العُماني الشهير “”، للأكاديمي الإماراتي ، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي ، وذلك بعد تبريره للتطبيع الإماراتي البحريني مع والانبطاح العربي لشروط وإملاءات الولايات المتحدة ومحاولة إظهار بلاده كقائد للمنطقة العربية والخليجية.

 

وكتب عبدالخالق عبدالله الذي كان يرفض سابقاً وأكل القط لسانه حالياً بعد انبطاح ولاة نعمته في تغريدة رصدتها “وطن”، ما نصه ( مجرد تذكير؛ أينما تذهب تذهب بقية دول المنطقة).

 

وفي تغريدة أخرى قال عبدالخالق عبدالله لتبرير التطبيع الهزلي مع إسرائيل: “من مفارقات الزمن وتحولات الدنيا التي لا تستقر على حال أنه في النصف الثاني من القرن الـ 20 برز حلف إسرائيلي إيراني وتركي هدفه وقف المد الشعبي الناصري العروبي”.

 

وأضاف: “اليوم وفي النصف الأول من القرن ال 21 تتشكل شراكة اسرائيلية عربية خليجية هدفها وقف المد التوسعي الإيراني والتغول التركي”، وفق زعمه.

 

رد “الشاهين” جاء موجعاً لمستشار محمد بن زايد، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “مجرد تذكير؛ بعض دول (البقية) في المنطقة ستبقى فوق القمم،،، حيث لا تتسع الهاوية للجميع مع الأسف”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “الشاهين”، معبرين عن رفضهم للتطبيع العربي مع إسرائيل، مستنكرين دور الإمارات المشبوه بالمنطقة.

 

الجدير ذكره، أن سلطنة عمان تؤكد على مبدأ حل الدولتين كمدخل للسلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل العادل للقضية الفلسطينية مدخلاً للسلام في المنطقة.

 

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المقرر أن توقع الإمارات الاتفاق بعد غد الثلاثاء، الأمر الذي يواجه رفضاً فلسطينياً إلى جانب رفض شعبي عربي.

 

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