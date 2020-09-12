“الشاهين” العُماني يوجع عبدالخالق عبدالله في رد ناري بعد قوله اينما ذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة!

تصدى المغرد العُماني الشهير “الشاهين”، للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك بعد تبريره للتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل والانبطاح العربي لشروط وإملاءات الولايات المتحدة ومحاولة إظهار بلاده كقائد للمنطقة العربية والخليجية.

وكتب عبدالخالق عبدالله الذي كان يرفض التطبيع سابقاً وأكل القط لسانه حالياً بعد انبطاح ولاة نعمته في تغريدة رصدتها “وطن”، ما نصه ( مجرد تذكير؛ أينما تذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة).

مجرد تذكير؛ أينما تذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 11, 2020

وفي تغريدة أخرى قال عبدالخالق عبدالله لتبرير التطبيع الهزلي مع إسرائيل: “من مفارقات الزمن وتحولات الدنيا التي لا تستقر على حال أنه في النصف الثاني من القرن الـ 20 برز حلف إسرائيلي إيراني وتركي هدفه وقف المد الشعبي الناصري العروبي”.

وأضاف: “اليوم وفي النصف الأول من القرن ال 21 تتشكل شراكة اسرائيلية عربية خليجية هدفها وقف المد التوسعي الإيراني والتغول التركي”، وفق زعمه.

من مفارقات الزمن وتحولات الدنيا التي لا تستقر على حال انه في النصف الثاني من القرن ال 20 برز حلف إسرائيلي إيراني وتركي هدفه وقف المد الشعبي الناصري العروبي واليوم وفي النصف الأول من القرن ال 21 تتشكل شراكة اسرائيلية عربية خليجية هدفها وقف المد التوسعي الإيراني والتغول التركي — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 12, 2020

رد “الشاهين” جاء موجعاً لمستشار محمد بن زايد، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “مجرد تذكير؛ بعض دول (البقية) في المنطقة ستبقى فوق القمم،،، حيث لا تتسع الهاوية للجميع مع الأسف”.

مجرد تذكير ؛ بعض دول (البقية) في المنطقة ستبقى فوق القمم،،، حيث لا تتسع الهاوية للجميع مع الأسف https://t.co/iOHsduBXyQ — 🦅الشاهين،، الإمبراطورية الأعظم 🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) September 12, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “الشاهين”، معبرين عن رفضهم للتطبيع العربي مع إسرائيل، مستنكرين دور الإمارات المشبوه بالمنطقة.

هذا وضعهم باختصار. pic.twitter.com/IX0w3hb1WI — SULTAN سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) September 12, 2020

بالمختصر

الكل إذا ركع وإنحنى يسقط شماخه وعقاله إلا العماني تبقى عمامته في رأسه شامخه كالراسيات النايفات لا تتحرك شعره ولا تسقط

الفرق بيننا وبينهم معنى الرسوخ والقيم الشهامه

فهذا زمن يبقى فيه الأقوياء وتقاد فيه النعج التائهات للمسالخ

توهم النعاج بالمراعي الخضر وراعيها بها لا يراعي — عميد ..الكلمه… 💪 (@alameeeeeeedd) September 13, 2020

عبدالخالق عبدالله دائما يدور الكلام حال نفسه وحال بلده، يستفز الناس من خلال تغريداته المتناقضه وبالتالي الناس تسبه وتسب الإمارات. 🤦‍♂️ — ؏ﯾ̃سۣئ اﻟقآسۣﻣي🇴🇲 (@issa_alqasmi) September 12, 2020

لما أقرأ تغريده لعبدالخالق خاطري اسأله اذا يريد ثلج زيادة . — أيمن الغيثي 🇴🇲 (@omar___oman) September 13, 2020

الجدير ذكره، أن سلطنة عمان تؤكد على مبدأ حل الدولتين كمدخل للسلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل العادل للقضية الفلسطينية مدخلاً للسلام في المنطقة.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المقرر أن توقع الإمارات الاتفاق بعد غد الثلاثاء، الأمر الذي يواجه رفضاً فلسطينياً إلى جانب رفض شعبي عربي.

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