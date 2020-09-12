“الخلاص من النظام الهاشمي”.. “شاهد” نصير العمري يحرض على قلب نظام الحكم في الأردن عبر هذه الخطوات

خرج الكاتب والأكاديمي الأردني المعارض والمثير للجدل الدكتور نصير العمري، في سلسلة مقاطع مصورة له يحرض على قلب نظام الحكم في الأردن ويصف حكم الملك عبدالله الثاني بالاستعماري، حسب زعمه.

وظهر “العمري” في مقاطع مصورة على قناته بيوتيوب نشر جزء منها على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) وهو يحرض ضد الملك عبدالله الثاني ويصف حكمه بنظام الخيانة.

مقطع من فيديو بعنوان أول خطوة للخلاص من النظام الهاشمي في #الأردن. رابط الفيديو https://t.co/xwidNDpUbk pic.twitter.com/1JTXhwmUIU — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 12, 2020

وتابع:”يجب التأكيد على فكرة أن هناك مشكلة أمام أعيننا وهذه المشكلة هي النظام الهاشمي الملكي الاستعماري”

وأكمل ـ بحسب زعمه ـ أن الحلول تتمثل في البدء باستقطاب الناس في الأردن سياسيا وتحريضهم ” بحيث توجد موجة شعبية تقول بأن هذا النظام لا يمثلنا، هذا النظام ليس منا، هذا النظام ينهبنا، هذا النظام يمثل الخارج ولا يمثل الشعب الأردني.”

وعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، يستمر الأكاديمي العمري بتوجيه الانتقادات للحكومة الأردنية وللملك الأردني، معتبراً بأن هذا العهد من الظلم للشعب الأردني بات مفهوماً ومستوعباً لدى كل أطياف المجتمع ولم يعد يجوز السكوت عنه، حسب وصفه.

ويشار إلى أنه قبل أيام هاجم العمري ملك الأردن عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، بعد أن قام بإرفاق صور لهما عبر صفحته الشخصية بتويتر، معلقاً عليها بعبارات انتقاد شديدة اللهجة حوت شتائم منتقدا ما وصفه بحياة البذخ التي يحياها الملك.

وهجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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