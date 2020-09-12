الجيش البريطاني يصدر بيانا هاما بشأن قاعدته في ميناء الدقم بسلطنة عُمان ووزير الدفاع يعلق

أصدر الجيش البريطاني متمثلا في وزارة الدفاع اليوم، السبت، بيانا كشف فيه عن استثمار 23.8 مليون جنيه إسترليني (30.4 مليون دولار) لكي يزيد بثلاثة أضعافٍ حجم قاعدته بميناء الدقم في عُمان.

وزارة الدفاع قالت في بيانها إن “الاستثمار في ميناء عمان سيزيد بثلاثة أضعافٍ حجم القاعدة البريطانية الموجودة، وسيسهم في تسهيل انتشار البحرية الملكية في المحيط الهندي”.

وأضاف البيان أن هناك أيضاً حوضاً جافاً “يمكن أن يستوعب حاملتي الطائرات إتش إم إس كوين إليزابيث، وإتش إم إس برنس أوف ويلز”.

من جانبه صرّح وزير الدفاع “بن والاس” في إطار زيارة لعُمان وقطر مؤخراً، بأن “الصداقة الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة ودول الخليج تُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأضاف الوزير أنه “من الضروري أن نعمل معاً من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي” بالنظر إلى المصالح المشتركة في “المجالين الدفاعي والأمني”.

وقال “بن والاس” إن هذه الدول تتعاون بالفعل في الحرب ضد الإرهاب، لا سيما ضدّ تنظيم الدولة.

ويشار إلى أن ميناء الدقم يطل على بحر العرب، ويبعد نحو 500 كم عن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمرّ عبره ما يصل إلى 30% من صادرات النفط العالمية سنوياً.

وفي سياق آخر قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده تدعم الاتفاق النووي مع إيران، لأنه يتيح تحسن الوضع في الخليج.

وفي مقابلة مع “الجزيرة” قال والاس إنه يجب اتباع القانون الدولي لضمان استمرار التجارة عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بقاء الحركة حرة عبر المضيق تشكل أولوية لبلاده ولأوروبا كلها.

كما قال وزير الدفاع البريطاني إن قطر فعلت الصواب بشأن الخلاف مع السعودية باتباعها القانون الدولي، وأضاف أن بلاده ستبذل الجهود لإنهاء الوضع الحالي على حد قوله.

وفيما يتعلق بالتوتر في شرق المتوسط أوضح بن والاس أن بلاده تقف مع مساعي الجانب الألماني لنزع فتيل التوتر بين تركيا واليونان، وأن حشد القوات العسكرية ليس حلا وإنما التسوية السياسية هي الحل الأمثل لإنهاء الخلاف، على حد تعبيره.

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