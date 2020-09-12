أطلق رصاصتين على رأسها.. “شاهد” لحظة هروب قاتل فاطمة علي العجمي من مستشفى “مبارك” بالكويت!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة هروب قاتل شقيقته فاطمة علي العجمي، وذلك بعدما أطلق عليها رصاصتين وهي تصارع الموت داخل العناية المركزة بمستشفى “مبارك” في الكويت.

ويظهر بالمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، ووثقته كاميرا مراقبة داخل المستشفى، تحركات القاتل الذي كان يرتدي زي الطاقم الطبي، وخرج راكضاً يحاول الهرب بعدما انتهى من جريمته التي يبدو أنه خططها بشكل مُحكم.

شاهد لحظة هروب قاتل شقيقته بعد تنفيذه للجريمة المروعة وإطلاقه النار عليها داخل العناية المركزة ‼️ pic.twitter.com/MuBsdxG8BK — چريمبه نيوز ! 📄 (@Chraimba_) September 10, 2020

وقال مصدر أمني في وقت سابق لصحيفة “الرأي” الكويتية، إنه تم تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في المستشفى، وتبين أن القاتل كان يرتدي زيًا رياضيًا ويعتمر قبعة ويضع على وجهه كمامًا وهرب من المكان وسط حشد من الناس المتواجدين، بعدما أطلق رصاصتين، من سلاح على الضحية إحداهما في رأسها.

وذكر المصدر أنه بإطلاع إحدى قريبات المقتولة على صورة المتهم، أكدت أنه الشقيق الآخر للمجني عليها، وأنه قام بتسليم نفسه لاحقًا إلى رجال الأمن في مخفر الجهراء.

ونوّه المصدر أنه بالتحقيق مع العسكري المفرز من وزارة الداخلية، لتأمين الموقع، أفاد بأنه لحظة ارتكاب الجريمة، كان في نهاية الجناح وهرع مع رواد المستشفى، والعاملين فيه فور سماعه لصوت الرصاص، وتقرر حجزه على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل، أكد شقيق زوج الضحية فاطمة العجمي أن السبب وراء قيام الأشقاء بقتل شقيقتهم، هو أن شقيقه حضر إلى منزل أسرتها قبل عام وتزوجها برضا والدها دون موافقة أشقائها الذين هددوها بالقتل على مدار العامين الماضيين.

وكتب عثمان الصفي في تغريدته على هاشتاج #جريمة_سلوى: “كل من يسأل عن سبب مقتل فاطمة رحمها الله.. أخوي حضر وتزوج من فاطمة برضا والدها، لكن إخوانها لم يقبلوا بهذا الزواج، وظلوا يهددون شقيقتهم طوال عامين، ويخططون لجريمتهم، وعندما لم يفلح الشقيق الأول وهو عبدالهادي في قتل شقيقته أكمل شقيقه الثاني ناصر المهمة، وقتلها بأربع رصاصات في الرأس أمام الهيئة الطبية”.

وبعد حذف تغريدته، برر شقيق زوج فاطمة ذلك في تغريدة جديدة كتب فيها: “كتبت بالأمس بعض التغريدات في هاشتاق #جريمة_سلوى لتكون القضية قضية رأي عام حتى لا يتم وأد القضية وإغلاق الملف بحجة أن القتيلة (أهلها أبخص فيها)”.

وتابع :”بالاضافة إلى حرقتي في الدفاع عن شرف المغدورة بسبب القيل والقال.. تم مسح التغريدات لأنها حققت هدفها المنشود وأشكر كل من تفاعل وأثار القضية”.

كتبت بالأمس بعض التغريدات في هاشتاق #جريمة_سلوى لتكون القضية قضية رأي عام حتى لا يتم وأد القضية واغلاق الملف بحجة ان القتيلة(أهلها أبخص فيها). بالاضافة إلى حرقتي في الدفاع عن شرف المغدورة بسبب القيل والقال. تم مسح التغريدات لأنها حققت هدفها المنشود وأشكر كل من تفاعل وأثار القضية — othman alsafi (@OthmanAlsafi) September 10, 2020

وأضاف: “القضية الآن بيد النيابة وهي مسؤولة عن التحقيق وبيان مكامن التقصير سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة شكراً لتعازيكم وأسأل الله أن لا يفجعكم بقريب”.

القضية الآن بيد النيابة وهي مسؤولة عن التحقيق وبيان مكامن التقصير سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة شكراً لتعازيكم وأسأل الله أن لا يفجعكم بقريب — othman alsafi (@OthmanAlsafi) September 10, 2020

أشكر كل القنوات والصحف الالكترونية التي طلبت اجراء لقاءات معنا.

سبق وأن ذكرت بأن الهدف من اثارة القضية قد تحقق ولا حاجة لنا بإثارة الموضوع اعلامياً أكثر من ذلك احتراماً لمشاعر أخي. لذلك نعتذر عن اجراء أي لقاء وننوه أن كل من يتناول سمعة ابنتنا فاطمة بسوء ستتم مقاضاته.#جريمة_سلوى — othman alsafi (@OthmanAlsafi) September 11, 2020

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