أردوغان يهزيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: سيكون لك المزيد من المشاكل معي يا جاهل!

هزأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحذّره من العبث مع تركيا وشعبها ووصفه بالجاهل .

وقال أردوغان مخاطبا نظيره الفرنسي، “سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا، لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها”.

وتابع الرئيس التركي أن “تاريخ أفريقيا هو تاريح فرنسا أيضا، أنتم من قتلتم مليون إنسان في الجزائر و800 ألف إنسان في رواندا، لا يمكنكم إعطاءنا درسا في الإنسانية، أما نحن فلم نتسبب في أي أذى لأي إنسان في أفريقيا، نحن عملنا على دعمهم ومساعدتهم فقط”.

وقال إن فرنسا تحاول -من خلال قوى الوصاية التابعة لها- دخول ليبيا من أجل السيطرة على النفط، كما تسعى للدخول إلى الدول الأفريقية الأخرى من أجل الألماس والذهب والنحاس والكروم.

جاء ذلك في كلمة لاردوغان خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1980، أقيمت اليوم السبت في جزيرة الديمقراطية والحريات الواقعة في بحر مرمرة.