وزير الدفاع البريطاني بن والاس
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
الهدهد

“شاهد” وزير الدفاع البريطاني قال كلمة حق حول الأزمة الخليجية ورفع ضغط دول الحصار

كتب وطن
0

في شهادة سيسجلها التاريخ، أكد ، بن والاس، أن فعلت الصواب فيما يتعلق بالخلاف مع باتباعها للقانون الدولي، وذلك في إشارة منه للتداعيات التي أفرزتها وحصار قطر القائم منذ عام 2017.

 

وأوضح بن والاس، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” تُبث اليوم الجمعة، أن قطر فعلت الصواب بشأن الخلاف مع السعودية باتباعها القانون الدولي، وأضاف أن بلاده ستبذل الجهود لإنهاء الوضع الحالي على حد قوله.

 

وتشهد الفترة الحالية نشاطاً دبلوماسياً لحل الأزمة الخليجية، ظهرت من تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن حدوث انفتاح في الأزمة خلال الأسابيع القادمة.

 

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولةً للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

 

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول ومعها سلطنة عُمان التوسط لإتمامه.

 

واستعانت قطر منذ بدء الأزمة بالمحاكم والمنظمات الدولية للنظر في الخلافات مع دول الخليج، كما حصل في ملفات الطيران، وقرصنة البث الحصري لقنواتها، وغير ذلك، وقد كسبت الدوحة معظم الدعاوى لصالحها.

 

وفي وقت سابق، وقع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، حدوث انفتاح في الأزمة الخليجية خلال الأسابيع القادمة، مشدداً على وجود حاجة إلى وحدة دول الخليج، لكون الخلاف بينهم “يخدم خصوم الولايات المتحدة”.

 

وأكد شينكر، في تصريح له أن هناك اهتماماً على أعلى مستوى في الإدارة الأمريكية بحل الخلاف الخليجي؛ لأنه يخدم إيران.

 

وقال شينكر: “نأمل أن نرى المزيد من المرونة، ولا أريد الخوض في جميع الجوانب الدبلوماسية، ولكن هناك بعض الحركة ستستغرق بضع أسابيع”.

 

وأضاف: “توجد لقطر مجموعة من الشكاوى بحق الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، وخلال المحادثات اكتشفنا مزيداً من المرونة، لهذا نأمل في تقريب الأطراف وإنهاء هذا التشتت”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أحدهم تطاول على قطر وصمت أمام صفعة أمريكا.. محكمة فدرالية تُطالب بمثول 24 مسؤولاً…

تقارير

ترامب: لقد بدانا توا الحوار مع ملك السعودية بشأن الانبطاح وهذا ما سيجري الثلاثاء فلا…

الهدهد

الحوثي يقصف “موقعا مهما” في الرياض.. العملية تمت بصاروخ باليستي و4 طائرات…

الهدهد

الأمر خرج من يد الأمير الصغير.. “أمنستي” تطالب بتحقيق دولي مستقل بمقتل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.