“شاهد” وزير الدفاع البريطاني قال كلمة حق حول الأزمة الخليجية ورفع ضغط دول الحصار

في شهادة سيسجلها التاريخ، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن قطر فعلت الصواب فيما يتعلق بالخلاف مع السعودية باتباعها للقانون الدولي، وذلك في إشارة منه للتداعيات التي أفرزتها الأزمة الخليجية وحصار قطر القائم منذ عام 2017.

وأوضح بن والاس، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” تُبث اليوم الجمعة، أن قطر فعلت الصواب بشأن الخلاف مع السعودية باتباعها القانون الدولي، وأضاف أن بلاده ستبذل الجهود لإنهاء الوضع الحالي على حد قوله.

وزير الدفاع البريطاني للجزيرة: #قطر فعلت الصواب بشأن الخلاف مع #السعودية باتباعها القانون الدولي pic.twitter.com/Ut4GKgAYp3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 10, 2020

وتشهد الفترة الحالية نشاطاً دبلوماسياً لحل الأزمة الخليجية، ظهرت من تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن حدوث انفتاح في الأزمة خلال الأسابيع القادمة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولةً للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان التوسط لإتمامه.

واستعانت قطر منذ بدء الأزمة بالمحاكم والمنظمات الدولية للنظر في الخلافات مع دول الخليج، كما حصل في ملفات الطيران، وقرصنة البث الحصري لقنواتها، وغير ذلك، وقد كسبت الدوحة معظم الدعاوى لصالحها.

وفي وقت سابق، وقع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، حدوث انفتاح في الأزمة الخليجية خلال الأسابيع القادمة، مشدداً على وجود حاجة إلى وحدة دول الخليج، لكون الخلاف بينهم “يخدم خصوم الولايات المتحدة”.

وأكد شينكر، في تصريح له أن هناك اهتماماً على أعلى مستوى في الإدارة الأمريكية بحل الخلاف الخليجي؛ لأنه يخدم إيران.

وقال شينكر: “نأمل أن نرى المزيد من المرونة، ولا أريد الخوض في جميع الجوانب الدبلوماسية، ولكن هناك بعض الحركة ستستغرق بضع أسابيع”.

وأضاف: “توجد لقطر مجموعة من الشكاوى بحق الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، وخلال المحادثات اكتشفنا مزيداً من المرونة، لهذا نأمل في تقريب الأطراف وإنهاء هذا التشتت”.

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