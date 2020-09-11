“شاهد” هذا السر كان يجمع رجاء الجداوي وعادل إمام.. ابنتها أميرة كشفت تفاصيله وهذا ما قالته

تتوالى الأسرار التي تنكشف يوماً بعد يوم عن حياة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، والتي كانت أول فنانة عربية ومصرية ترحل عن العالم بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أشهر.

وبعد مرور أسابيع على وفاة الفنانة المصرية، خرجت ابنتها لتتحدث إلى وسائل الإعلام، حيث روت أميرة حسن مختار، بعض الأسرار الخاصة بحياتها وذلك في ذكرى ميلادها.

وقالت أمير مختار، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”: “والدتي كانت تحرص على توثيق أغلب الذكريات بالصور وكانت تعتز بصورها مع الفنان عادل إمام وبخاصة تلك الملتقطة من مسرحية الواد سيد الشغال”.

وشاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام في الكثير من الأعمال وبخاصة قبل وفاتها بسنوات قليلة.

والجداوي ممثلة مصرية وعارضة أزياء سابقاً، وكانت تُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.

واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، من مواليد مدينة الإسماعيلية في شرقي مصر، وولدت لأسرى ميسورة الحال تعود أصولها للجزيرة العربية من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي.

وتوفيت رجاء الجداوي قبل عدة أشهر بسبب تأثرها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث مكثت لعدة أيام في العناية المركزة ليُعلن عن وفاتها بوقت لاحق.

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