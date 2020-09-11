“شاهد” فتاتان لبنانيتان تقتحمان مبنى القنصلية اللبنانية في باريس .. هذا ما فعلتاه في حالة غضب

عبّرت فتاة لبنانية في العاصمة الفرنسية باريس عن غضبها من الأحوال الصعبة التي وصلها بلدها لبنان.

وأظهر مقطع مصور لحظة دخول فتاتين لبنانيتين الى مبنى القنصلية اللبنانية في باريس من اجل تحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون .

فيديو يظهر دخول فتاة لبنانية مبنى القنصلية اللبنانية في باريس من اجل تحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون .. pic.twitter.com/iSUqW7piqy — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 11, 2020

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وأمس الخميس (10/9/2020)، باشرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيق في حريق جديد نشب في مرفأ بيروت.

وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، أن حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح، وسيتم فتح تحقيق في ملابساته.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة محاسبة المتسببين في الحريق الأخير الذي نشب في مرفأ بيروت، دون أن يستبعد فرضية العمل التخريبي.