فتاة لبنانية تحطم صورة الرئيس ميشال عون في القنصلية اللبنانية في باريس
فتاة لبنانية تحطم صورة الرئيس ميشال عون في القنصلية اللبنانية في باريس
Videoالهدهد

“شاهد” فتاتان لبنانيتان تقتحمان مبنى القنصلية اللبنانية في باريس .. هذا ما فعلتاه في حالة غضب

كتب وطن
0

عبّرت في العاصمة الفرنسية باريس عن غضبها من الأحوال الصعبة التي وصلها بلدها لبنان.

وأظهر مقطع مصور لحظة دخول فتاتين لبنانيتين الى مبنى في باريس من اجل تحطيم صورة الرئيس اللبناني .

 

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وأمس الخميس (10/9/2020)،  باشرت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيق في حريق جديد نشب في مرفأ بيروت.

وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، أن حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح، وسيتم فتح تحقيق في ملابساته.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة محاسبة المتسببين في الحريق الأخير الذي نشب في مرفأ بيروت، دون أن يستبعد فرضية العمل التخريبي.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ناشط لبناني “يطير جبهة” ميشال عون : اهرب كما فعلت بالتسعينات حتى لا تغرق…

الهدهد

وصفت ميشال عون بـ”الحيوان”.. إليسا تصدم الجميع بما قالته عن “عقد…

حياتنا

“شاهد” لبنانية “عديمة احساس” تستعرض مفاتنها أمام مرفأ بيروت…

الهدهد

“شاهد” لبنانية “أخت رجال” تتصدى لقوات الامن وهذا ما فعلته وسط…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.