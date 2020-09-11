“ريتويت” سريع لما فعلته الإمارات … البحرين تنبطح وتعلن التطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب أنه تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وأضاف: هناك أشياء تحدث في الشرق الأوسط لم يكن أحد يتخيلها.

وقال ترامب: هناك حماس كبير للانضمام للاتفاق بين البحرين وإسرائيل.

وزاد: تمكنا من استعادة الثقة مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، ان اتفاق إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

وأعلن بيان ثلاثي “أمريكي بحريني إسرائيلي” أن البحرين ستشارك بحفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر.

وبحسب البيان الثلاثي فإنّ نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني سيوقعان الاتفاق في واشنطن.

وسيستضيف ترامب يوم الثلاثاء المقبل مراسم في البيت الأبيض، لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/آب الماضي.

أما بنيامين نتنياهو فقال إنّ اتفاق البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل “عهد جديد للسلام”.

وأضاف: استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا.

وقال إنّ السلام سيجلب استثمارات كبيرة لاقتصاد إسرائيل وهذا مهم للغاية.

وعلى الفور، نددت منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين ووصفته بأنه خيانة للقضية الفلسطينية.