“تنورة شفافة قصيرة ووحشتوني يا حلوين”.. “شاهد” صافيناز “خلعت ملابسها” أول ما وصلت موسكو!

نشرت الراقصة الشرقية صافيناز، مجموعة صور على البحر أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية في العاصمة الروسية موسكو.

وظهرت صافيناز خلال الصور التي نشرتها على الانستغرام مرتدية “المايوه”، وعلّقت: “وحشتوني يا حلوين”.

وارتدت صافيناز تنورة شفافة قصيرة وهي جالسة على كرسي أمام البحر في حركة رياضية، كما أبرزت لياقتها بشكل مثير.

كانت بداية الراقصة صافيناز في رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عُرض عام 2013.

وشاركت صافيناز فى العديد من الأعمال السينمائية كـ”أبو البنات، وعيال حريفة، و30 يوم فى العز، وحياتى مبهدلة”، كما تستعد صافيناز حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.

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