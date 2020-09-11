“افتكرتها أجنبية وهتوافق”.. ممرض مصري لم يتمالك شهوته أثناء الحجر ففعلها مع مريضة “كورونا”!

في واقعة غريبة تشهدها مصر لأول مرة، أقدم ممرض على التحرش بمريضة مصابة بفيروس كورونا أثناء تقديم العلاج لها بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي في الجيزة.

وكانت البداية حين تلقى أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الدقي، يفيد بابلاغ طالبة مصرية تدرس في جامعة باسكتلندا، تبلغ من العمر 23 عاما، عن تعرضها للتحرش داخل مستشفى خاص في الدقي، حيث كانت تعاني من إصابتها بفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الفتاة في التحقيقات إن عائلتها تقيم في قطر، وهي تقيم في مصر برفقة عمتها المريضة أيضاً بالفيروس، وشعرت بأعراض المرض فتوجهت إلى المستشفى، ودخلت إلى غرفة العلاج؛ فأوهمها الممرض بضرورة عمل “مساج”؛ كنوع من التأهيل للعلاج، ولكنها فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وموضع عفتها؛ فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها، فاعتقد الممرض قيامها بتصويره، فتركها وخرج من الغرفة.

وأخبرت الفتاة عمتها بما تعرضت له؛ ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله، فأخبرهم أنه تزوج في شهر أغسطس الماضي، ولا يمكن قيامه بتلك الأفعال.

تقدمت عمة الفتاة لاحقاً بشكوى إلى مدير المستشفى، الذي أخبرها انه سيقوم بفصله من العمل، بينما اعترف المتهم بالواقعة تفصيليا، مبرراً ان الفتاة قادمة من دولة أجنبية ومتفتحة، وستتقبل أفعاله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك