هل مات أمير الكويت صباح الأحمد؟ حساب صهيوني يستفرد بهذا الخبر

زعم الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، في أمريكا التي يتواجد فيها للعلاج منذ شهر تقريباً.

وكتب الإسرائيلي كوهين في تغريدة رصدتها “وطن”، ما نصه :” وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ “.

وكالثعلب الماكر ترحم رجل المخابرات الاسرائيلية على أمير الكويت قائلاً في تغريدته :” رحمه الله وغفر له وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”، مضيفاً :” خالص العزاء لذوي الفقيد وشعب الكويت الذي اسماه (الشقيق).

عاجل وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ رحمه الله و غفر له و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون خالص العزاء لذوي الفقيد و شعب الكويت 🇰🇼 الشقيق — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 10, 2020

وفي الوقت الذي انبطحت فيه الإمارات وطبعت مع إسرائيل، وايدت البحرين خطوتها فيما تردد ولي العهد السعودي الاعلان المماثل لاستاذه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وقفت الكويت التي يقودها الشيخ صباح كالأسد في وجه التطبيع الخليجي رافضة كل أشكاله الامر الذي رفع أسهمها في الشارع العربي.

وقالت مصادر حكومية كويتية، وفق صحيفة “القبس” الكويتية، إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل، موضحةً أن الموقف الكويتي يأتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.

وكان قد أعلن في الكويت عن تولي ولي العهد نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية الممنوحة لأمير البلاد بشكل مؤقت.

وجاء هذا بعدما أُدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً، المستشفى لإجراء ما وصف بالفحوص الطبية قبل سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال العلاجات اللازمة له.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، كشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي بداية الاسبوع الحالي، إن الحالة الصحية لأمير البلاد في تحسن.

وأضاف الصباح: “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

سمو رئيس #مجلس_الوزراء: أطمئن الشعب الكويتي أن صحة سمو أمير البلاد مستقرة وفي تحسن وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود إلى بلده وأهله في أقرب وقت#الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت #ماذا_بعد pic.twitter.com/xYXD9dRkzE — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) September 5, 2020

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.

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