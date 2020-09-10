وليد الطبطبائي
الهدهد

محكمة كويتية تحسم الجدل بقضية النائب السابق وليد الطبطبائي بشأن “مواقعة طليقته بالحيلة” وهذا حكمها النهائي

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام كويتية أن محكمة التمييز أسدلت اليوم، الخميس، الستار على قضية النائب السابق بمجلس الأمة ، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بسبب الدعوى التي أقيمت ضده من طليقته.

 

وفي التفاصيل فقد قضت محكمة التمييز ببراءة النائب السابق وليد الطبطبائي من مواقعة طليقته بالحيلة، وأوقفت حكم حبسه.

 

وتعود قضية الطبطبائي مع طليقته إلى نهاية العام 2017، إذ أصدرت محكمة الجنايات آنذاك حكما بحبسه سبع سنوات بتهمة مواقعتها بالحيلة.

 

وتم تأييد الحكم في جلسات لاحقة، بعد أن تقدمت الأخيرة بشكوى ضده اتهمته فيها بمواقعتها بالحيلة أثناء تواجدهما خارج في رحلة علاجية لابنتهما.

 

وكان وليد الطبطبائي قد عاد من إسطنبول وقام بتسليم نفسه في نوفمبر 2019، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام .

 

ويعتبر الطبطبائي من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر يوليو 2018، وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري.

 

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