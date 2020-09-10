رواف السعين يهاجم الفلسطينيين
رواف السعين
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كاتب سعودي “قليل أصل” يُهاجم الفلسطينيين ويدعو لطردهم من الدول العربية وإغلاق الحدود المصرية!

كتب وطن
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أثار الكاتب السعودي المتصهين ، جدلاً واسعاً إثر مطالبته للدول العربية بطرد الفلسطينيين وسحب الجنسيات من الذين حصلوا عليها في ولبنان وسوريا ومصر ودول العربي.

 

وقال السعين، وفق مقطع فيديو نشره على صفحته بتويتر رصدته “وطن”: “جزء من كلمتي الموجهة للهجرة والجوازات في الأردن وسوريا ولبنان بسحب الجنسية من الفلسطينيين وإعادتهم لإسرائيل تتفاهم معهم وإغلاق الحدود المصرية”.

وأضاف السعين: “ماذا استفدتم يا الأردنيين من تجنيس الفلسطينيين غير أيلول الأسود، واللبنانيين شو استفدتم غير اشعال الحرب الأهلية، السوريين مخيماتهم عندكم هما يقاتلون الشعب السوري الآن مع بشار، والمصريين اغلقوا الحدود شو استفدتوا غير حفر الأنفاق”.

وتابع بالقول: “أي فلسطيني مجنس اسحبوا جنسيته ورجعوه لإسرائيل، وإسرائيل تتفاهم معاه وترجعه لدولته الأصلية”.

شاهد: كاتب سعودي متصهين:”كل عام وإسرائيل بخير وبإذن الله ينتهي الاحتلال الفلسطيني للأراضي الإسرائيلية”

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم إزاء تصريحات السعين، الذين انبرى منذ مدة على مهاجمة الفلسطينيين ودعم ، مستنكرين الصمت السعودي الرسمي على تصريحاته.

الجدير ذكره، أن السعين انبرى في الهجوم على الفلسطينيين، وكيل الادعاءات بأنهم ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، كما أنه يظهر دعمه المطلق لإسرائيل.

 

شاهد أيضاً: فايز أبو شمالة يمسح الأرض بإعلامي سعودي متصهين اعتبر اليهود أشرف وأقرب له من الفلسطينيين

 

 

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