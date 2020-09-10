كاتب سعودي “قليل أصل” يُهاجم الفلسطينيين ويدعو لطردهم من الدول العربية وإغلاق الحدود المصرية!

أثار الكاتب السعودي المتصهين رواف السعين، جدلاً واسعاً إثر مطالبته للدول العربية بطرد الفلسطينيين وسحب الجنسيات من الذين حصلوا عليها في الأردن ولبنان وسوريا ومصر ودول الخليج العربي.

وقال السعين، وفق مقطع فيديو نشره على صفحته بتويتر رصدته “وطن”: “جزء من كلمتي الموجهة للهجرة والجوازات في الأردن وسوريا ولبنان بسحب الجنسية من الفلسطينيين وإعادتهم لإسرائيل تتفاهم معهم وإغلاق الحدود المصرية”.

وأضاف السعين: “ماذا استفدتم يا الأردنيين من تجنيس الفلسطينيين غير أيلول الأسود، واللبنانيين شو استفدتم غير اشعال الحرب الأهلية، السوريين مخيماتهم عندكم هما يقاتلون الشعب السوري الآن مع بشار، والمصريين اغلقوا الحدود شو استفدتوا غير حفر الأنفاق”.

وتابع بالقول: “أي فلسطيني مجنس اسحبوا جنسيته ورجعوه لإسرائيل، وإسرائيل تتفاهم معاه وترجعه لدولته الأصلية”.

جزء من كلمتي الموجهه للهجره والجوازات في الاردن وسوريا ولبنان بسحب الجنسيه من الفلسطينيين واعادتهم لأسرائيل تتفاهم معهم واغلاق الحدود المصريه ومنع تدفق السلاح والارهابيين عبر الانفاق لأن الفلسطينيين اشغلوا مصر وقتلوا جنود مصريين : pic.twitter.com/yDHBOJeRpm — رواف السعين/كاتب سعودي (@rawaf7alsain) September 9, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم إزاء تصريحات السعين، الذين انبرى منذ مدة على مهاجمة الفلسطينيين ودعم إسرائيل، مستنكرين الصمت السعودي الرسمي على تصريحاته.

اولا قولهم يعطوك الجنسية لانك بلا جنسية سعودية

ثانيا نحن نعرف جيدا التفريق بين حماس الارهابية عملاء اسرائيل وبين الفلسطينيين الشرفاء

يسحبوا منهم الجنسية ليس ماذا فعلوا ام كرهك الزائد لهم دفعك لظلمهم اعلم ان كما تدين تدان — كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) September 9, 2020

وين راحوا متابعينك استاذ رواف؟ — Mohamed Al-Abdullah (@sclcldv) September 9, 2020

يازينك وانت نايم بجحرك مع دربيتك يابوجعل — رواف السعين/كاتب سعودي (@rawaf7alsain) September 10, 2020

نحن لاندافع عن شعب يدافع عن نفسه ولكن ندافع عن ارض مقدسه .امرنا الله ان ندافع عنها. — Lovel Heart (@sanaber67) September 9, 2020

اسالك سوال اخي رواف..وهل ستقاتل مع الصهاينه ضد الفلسطنين وتهدم المسجد الاقصي حتي يتثني اليك العثور علي هيكل سليمان وتنتصروا ام تقف مع اخيك ف الاسلام والمظلوم وبني جلدتك لتحرر ارضه من الصهاينه ؟؟؟ برجاء الرد بوضوح — amr (@amr96924009) September 10, 2020

اقول سوّد الله وجهك يا ابو الفتن خسي العقال اللي في راسك — Docali (@Docali18) September 9, 2020

الجدير ذكره، أن السعين انبرى في الهجوم على الفلسطينيين وكيل الادعاءات بأنهم ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، كما أنه يظهر دعمه المطلق لإسرائيل.

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