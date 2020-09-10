بئر السبع
بئر السبع
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عرفانا بجميل ابن زايد وانبطاحه.. “شاهد” نشيد الإمارات الوطني يصدح في “بئر السبع” المحتلة بحناجر إسرائيلية

كتب وطن
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نشرت صفحة “ بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو عبر موقع تويتر، وثق عزف  فرقة إسرائيلية وقبل حفل لها، النشيد الوطني الإماراتي في مدينة .

 

وأظهر المقطع حديث مقدم الحفل الذي قال بأنه سيتم عزف نشيد تعبيرا عن السلام بين البلدين، ومن ثم قيام الفرقة بعزف النشيد الوطني الإماراتي.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، مؤكدين على أن كل هذه التصرفات لن تثني الوعي العربي والقومي الذي يعلم جيداً أن إسرائيل لم تكن يوماً شريك سلام، وإنما هي عدو لكل عربي ومسلم، وأنه لن يقوم سلام في المنطقة طالما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية.

 

 

 

وعلقت على المقطع إحدى المغردات قائلة: “انتم لم تكونوا في حرب ضد الإمارات كي تتكلمون على السلام إذا فعلا تريدون السلام فطبقوه مع الفلسطينيين وأعطوهم حقهم في إقامة دولتهم على أرضهم و افتحوا مطاراتهم و موانئهم وارفعوا الحصار عنهم وقتها سنعترف أنكم فعلا تريدون السلام و تطبقون العدل”.

 

 

وكان النشيد الوطني الإسرائيلي قد تم عزفه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عقب وصول أول طائرة قادمة تل أبيب في أول رحلة تطبيعية بين الإمارات وإسرائيل، عقب إعلان توقيع اتفاق السلام بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي وبرعاية أمريكية، في خطوة اعتبرتها القيادة والفصائل الفلسطينية “خيانة تاريخية وطعنة” في ظهر الشعب الفلسطيني.

 

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