عرفانا بجميل ابن زايد وانبطاحه.. “شاهد” نشيد الإمارات الوطني يصدح في “بئر السبع” المحتلة بحناجر إسرائيلية

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو عبر موقع تويتر، وثق عزف فرقة إسرائيلية وقبل حفل لها، النشيد الوطني الإماراتي في مدينة بئر السبع.

وأظهر المقطع حديث مقدم الحفل الذي قال بأنه سيتم عزف نشيد الإمارات تعبيرا عن السلام بين البلدين، ومن ثم قيام الفرقة بعزف النشيد الوطني الإماراتي.

بادرت فرقة إسرائيلية وقبل حفل لها بعزف النشيد الوطني الإماراتي في مدينة بئر السبع.

ما أروع السلام pic.twitter.com/CkZcfolYKK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 10, 2020

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، مؤكدين على أن كل هذه التصرفات لن تثني الوعي العربي والقومي الذي يعلم جيداً أن إسرائيل لم تكن يوماً شريك سلام، وإنما هي عدو لكل عربي ومسلم، وأنه لن يقوم سلام في المنطقة طالما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية.

ما اجمل السلام 🤣 السلام مع لصوص الاراضي ! — عابر الثنايا (@MayarAlkheer) September 10, 2020

لا سلام الا بمنح الفلسطنيين الحياة الكريمة والتوقف عن نهب اراضي الفلسطنيين لاتعايش بالكره والغصب وققوة السلاح والسيطرة عليه هذا ليس سلام ابدا هذه خدعة .. — 🌷أخشى الله🌷 (@malika_DODO) September 10, 2020

وعلقت على المقطع إحدى المغردات قائلة: “انتم لم تكونوا في حرب ضد الإمارات كي تتكلمون على السلام إذا فعلا تريدون السلام فطبقوه مع الفلسطينيين وأعطوهم حقهم في إقامة دولتهم على أرضهم و افتحوا مطاراتهم و موانئهم وارفعوا الحصار عنهم وقتها سنعترف أنكم فعلا تريدون السلام و تطبقون العدل”.

انتم لم تكونوا في حرب ضد الإمارات كي تتكلمون على السلام اذا فعلا تريدون السلام فطبقوه مع الفلسطينيين و اعطوهم حقهم في اقامة دولتهم على ارضهم و افتحوا مطاراتهم و موانئهم و ارفعوا الحصار عنهم وقتها سنعترف انكم فعلا تريدون السلام و تطبقون العدل — Algerie ma vie (@WaffaaIkhlas) September 10, 2020

وكان النشيد الوطني الإسرائيلي قد تم عزفه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عقب وصول أول طائرة قادمة تل أبيب في أول رحلة تطبيعية بين الإمارات وإسرائيل، عقب إعلان توقيع اتفاق السلام بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي وبرعاية أمريكية، في خطوة اعتبرتها القيادة والفصائل الفلسطينية “خيانة تاريخية وطعنة” في ظهر الشعب الفلسطيني.

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