“شوفوا السيسي بيعمل ايه”.. “شاهد” صفاء الهاشم تصرخ لفرض ضرائب على الوافدين لاستخدامهم أرض الكويت وسمائها

طالبت النائبة في مجلس الأمة الكويتي “صفاء الهاشم” وخلال انعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس، بضرورة وضع “رسوم” على الطرق والسماء التي يتم استخدامها من قبل الوافدين في البلاد بتصريحات أثارت موجة جدل كبيرة.

وقالت “الهاشم” خلال مداخلتها بجلسة المجلس بمقطع فيديو تم تصويره لها وتناقلته مواقع التواصل ورصدته “وطن”: “التركيبة السكانية مختلة، تآكلت البنية التحتية للبلد، رسوم ما تاخدون، احنا الكويت نبني طرق سريعة من أبدع ما يمكن ما تاخذون عليهم فلس، ما تاخذون “أوبن سكاي” لليوم واحنا سمائنا مفتوحة؟”.

وتابعت النائبة الكويتية: “هذولاك يمصون اللحم من العظم يشيلون، وإحنا على مبدأ خذوه فغلوه، الكويت يا سيادة الرئيس لو بير لنشف، لازم دراسة لوضعنا المادي، إدارة الضريبة لازم تشتغل صح، تحط لنا نظام للشرائح نعرف الغني بالكويت ما ياخد تموين ما ياخد دعم بأي شكل من الأشكال، السميد مواد البنا، ولا شي يدفع، أما المساكين يستحقون الدعم”.

وأكملت في تلميح غير صريح لرئيس النظام المصري ومبالغته في فرض الضرائب والرسوم في مصر:”هما في ديارهم يدفعون يا سيادة الرئيس.. يدفعون حتى على عبرة الشارع”

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الهاشم مؤكدين بأنه من حق الكويت أن تفرض رسوماً على هذه الأشياء التي تكلف الدولة وتجهدها اقتصادياً.

نعم لفرض الرسوم علي الوافدين 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 — زمن غريب (@monawey) September 10, 2020

انا منهم الحمدالله تستاهل صفاء ✊🏻 — فيصل العتيبي (@20V35) September 10, 2020

فيما انتقد آخرون ما جاءت به النائبة الكويتية معتبرين بأنها تخلق مواضيع لا تخدم السياسة الخارجية ولا الداخلية للبلاد.

ودي اجمع اللي صوتوا لها كلهم …. واوقف قدامهم واقعد اطالعهم لمدة دقيقة وبعدين امشي واخليهم😌 — Naser_2000 (@Magic_Footballl) September 10, 2020

وعلق أحد المغردين مستنكرا حديث صفاء الهاشم: ” سقت سيارة في معظم الدول اللى زرتها لكن أول مره اسمع عن رسوم طريق تطبق على الوافد فقط ! الرسوم على كل سيارة تستخدم الطريق أو الجسر ويطبقها أصلا المستثمر اللى بنا الطريق بنظام BOT وهذا معمول به فى معظم الدول الأجنبية في الشرق والغرب”

سقت سياره فى معظم الدول إللى زرتها لكن اول مره اسمع عن رسوم طريق تطبق على الوافد فقط ! الرسوم على كل سياره تستخدم الطريق أو الجسر ويطبقها أصلا المستثمر إللى بنى الطريق بنظام BOT وهذا معمول به فى معظم الدول الاجنبيه فى الشرق والغرب…. — سعود المخيزيم (@saud3355) September 10, 2020

فيما تعجب آخر من مداخلة الهاشم معتبراً بأن هناك عديد من المواضيع أهم مما تتحدث به حول الوافدين، وأن الطرق بالأساس بحاجة لإصلاح كبير.

الشوارع تعبانه واهي تبي رسوم

للاسف الاخت صفاء لو تنظر لقضاياء اهم من الرسوم واهم من مشكلة الوافدين يكون افضل لها كنائبة — Rashed (@Rivelino_q8) September 10, 2020

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