شبيه يهودي لحمد المزروعي.. “شاهد” كيف أهان الإعلام العبري محمد بن زايد رغم خدماته الجليلة لإسرائيل؟

رغم ما قدمه ولي عهد أبوظبي للاحتلال من خدمات جليلة سخر الإعلام الإسرائيلي من محمد بن زايد، وقدمه باعتباره “تابع وذليل” يحاول التقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والبحث عن علاقة “دافئة” معه بكل الطرق.

وفي هذا السياق نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو، يوثق قيام اثنين من الممثلين بتجسيد مقطع ساخر وأحدهم يظهر بدور محمد بن زايد والآخر بدور نتنياهو، ويقوم صاحب شخصية ابن زايد بالتقرب من نتنياهو ومحاولة التودد له، وسط تجاهل من الأخير وعدم اكتراث كبير به.

شاهد | الإعلام الاسرائيلي يسخر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد @MohamedBinZayed ويقدمه باعتباره يحاول التقرب من نتنياهو والبحث عن علاقة دافئة بكل الطرق

يأتي هذا في ظل انتقادات للإمارات للتصرف بشكل مبتذل في التعبير عن علاقتها باسرائيل pic.twitter.com/7DFNDg0EjW — الخليج بوست (@alkhalejpost) September 9, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته القناة العبرية، معبرين عن انتقادهم الشديد لدور ابن زايد بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي، ومدى السقوط الذي وصل له ليصل لهذا الحد الذي يسخر منه الإعلام العبري بهذا الشكل.

اظن ان الرد الامارتي سيكون مدويا فهذه قوة صاعدة ملأ الحماسة والتحدي فهي لاتنام عن ثأر — Saadna Vadel (@SaadnaVadel1) September 9, 2020

ونقول وجنت على نفسها براقش.. وعسى يفهموا ان الاسرائليين محتلين ومستحيل يكونوا غير كذا.. والله يسلم الامارات منهم كدولة وشعب — زهر البنفسج (@17vIgO5V7yXZHJV) September 10, 2020

شتان بين من ورث الآنفة و الكبرياء

وبين من انزل نفسه نُزل السفهاء — AL – Sharieef (@mm_701) September 9, 2020

ولفت آخرون في تعليقاتهم إلى أن الممثل اليهودي الذي جسد دور ابن زايد بالمقطع الساخر، يشبه إلى حد كبير المغرد البذيء حمد المزروعي مشيرين إلى أن هذا الأمر ربما يكون متعمدا لزيادة الإهانة.

الي لابس الغترة والعقال يشبه حمد المزروعي 😂😂😂 — MOHAMMED _ 007 (@Black_Darke_007) September 10, 2020

راعي الغترة والعقال يشبه ( حمد المزروعي ) 😂😂 — MOHAMMED _ 007 (@Black_Darke_007) September 10, 2020

وشارك السياسي والكاتب الموريتاني البارز محمد المختار الشنقيطي، مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر وعلق عليه بقوله تعالى: “ومن يُهن الله فما له من مُكرم” الحج 18.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس /آب المنصرم، توقيع بلاده اتفاقية سلام وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة أثارت موجة غضب عربية وإسلامية كبيرة ضده.

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة ابن زايد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل “مجانا” بمثابة طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وخيانة تاريخية للقضية الفلسطينية ونضال شعبها.

ويشار إلى أن السلطات الإماراتية أصدرت، أمس الأربعاء، أمراً إلى المطاعم والفنادق في أبو ظبي بتجهيز قائمة الطعام اليهودي الحلال “الكوشير” تمهيداً لاستقبال السياح اليهود الذين سيقدموا إلى أبو ظبي بعد توقيع اتفاقية السلام ووصول أول طائرة إسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك