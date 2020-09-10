الاعلام الاسرائيلي
الاعلام الاسرائيلي
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شبيه يهودي لحمد المزروعي.. “شاهد” كيف أهان الإعلام العبري محمد بن زايد رغم خدماته الجليلة لإسرائيل؟

كتب وطن
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رغم ما قدمه ولي عهد أبوظبي للاحتلال من خدمات جليلة سخر الإعلام الإسرائيلي من ، وقدمه باعتباره “تابع وذليل” يحاول التقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والبحث عن علاقة “دافئة” معه بكل الطرق.

 

وفي هذا السياق نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو، يوثق قيام اثنين من الممثلين بتجسيد مقطع ساخر وأحدهم يظهر بدور محمد بن زايد والآخر بدور نتنياهو، ويقوم صاحب شخصية ابن زايد بالتقرب من نتنياهو ومحاولة التودد له، وسط تجاهل من الأخير وعدم اكتراث كبير به.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته القناة العبرية، معبرين عن انتقادهم الشديد لدور ابن زايد بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي، ومدى السقوط الذي وصل له ليصل لهذا الحد الذي يسخر منه الإعلام العبري بهذا الشكل.

 

 

 

 

ولفت آخرون في تعليقاتهم إلى أن الممثل اليهودي الذي جسد دور ابن زايد بالمقطع الساخر، يشبه إلى حد كبير المغرد البذيء مشيرين إلى أن هذا الأمر ربما يكون متعمدا لزيادة الإهانة.

 

 

 

وشارك السياسي والكاتب الموريتاني البارز محمد المختار الشنقيطي، مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر وعلق عليه بقوله تعالى: “ومن يُهن الله فما له من مُكرم” الحج 18.

 

 

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس /آب المنصرم، توقيع بلاده اتفاقية سلام وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة أثارت موجة غضب عربية وإسلامية كبيرة ضده.

 

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة ابن زايد بتطبيع العلاقات مع “مجانا” بمثابة طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وخيانة تاريخية للقضية الفلسطينية ونضال شعبها.

 

ويشار إلى أن السلطات الإماراتية أصدرت، أمس الأربعاء، أمراً إلى المطاعم والفنادق في أبو ظبي بتجهيز قائمة الطعام اليهودي الحلال “الكوشير” تمهيداً لاستقبال السياح اليهود الذين سيقدموا إلى أبو ظبي بعد توقيع اتفاقية السلام ووصول أول طائرة إسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي.

 

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