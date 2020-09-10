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صورة من الفيديو
الهدهد

جثث متناثرة في مكة المكرمة.. “شاهد” ماذا وثقت عدسة هاتف هذا الشاب السعودي وأثارت رعباً واسعاً

كتب وطن
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وثق مواطن سعودي مشهداً مروعاً كشفته جنوب في المكرمة.

 

ويظهر بالمقطع الذي نُشر عبر “”، ورصدته “وطن”، لحظة سير المواطن في أرض خالية، تناثرت بها رفات الموتى بشكل كبير، ما أثار جدلاً بين المغردين.

 

 

وخمن أحدهم أنها قبور جرفتها السيول، وعلق: ” أتوقع قبور جرفها سيل”.

 

 

وطالب آخر بإبلاغ الشرطة قائلاً: “الله يرحمهم لازم يبلغ الشرطة حتى يسكروا المكان ويجيبو الجهة المختصة حتى يرجعو يدفنوهم”.

 

 

وبدأ آخرون بتخمين سبب تواجد الجثث في أرض خالية، فرجح أحدهم أنها تعود لمحاربين قدامى، بينما اعتقد آخر أنها تعود للعهد العثماني.

 

 

 

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المُختصة حتى الآن على الواقعة.

 

الجدير بالذكر أن القنفذة كانت منطلقاً لحملات محمد علي باشا الحربية على عسير، كما أنها كانت ميداناً لصراع العثمانيين والإيطاليين، ولا تزال هناك شواهد من السفن الحربية غارقة في مياه البحر الأحمر جنوبي القنفذة جراء قصف البوارج الإيطالية.

 

كما أن القنفذة كانت قاعدة لحملات العثمانيين وحلفائهم الأشراف على عسير وقد سميت سابقا بـ(البندر) من قبل العثمانيين، والتي تعني (السوق) باللغة التركية.

 

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