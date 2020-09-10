جثث متناثرة في مكة المكرمة.. “شاهد” ماذا وثقت عدسة هاتف هذا الشاب السعودي وأثارت رعباً واسعاً

وثق مواطن سعودي مشهداً مروعاً كشفته الأمطار جنوب القنفذ في مكة المكرمة.

ويظهر بالمقطع الذي نُشر عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، لحظة سير المواطن في أرض خالية، تناثرت بها رفات الموتى بشكل كبير، ما أثار جدلاً بين المغردين.

مواطن سعودي يوثق رفات موتى في جنوب القنفذة ظهرت بسبب الامطار .. pic.twitter.com/STf1i8d0Rs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 9, 2020

وخمن أحدهم أنها قبور جرفتها السيول، وعلق: ” أتوقع قبور جرفها سيل”.

أتوقع قبور جرفها سيل — داعج العين (@bokaralmaa) September 9, 2020

وطالب آخر بإبلاغ الشرطة قائلاً: “الله يرحمهم لازم يبلغ الشرطة حتى يسكروا المكان ويجيبو الجهة المختصة حتى يرجعو يدفنوهم”.

الله يرحمهم لازم يبلغ الشرطة حتى يسكروا المكان ويجيبو الجهة المختصة حتى يرجعو يدفنوهم — داني حداد (@dani_hot70) September 9, 2020

وبدأ آخرون بتخمين سبب تواجد الجثث في أرض خالية، فرجح أحدهم أنها تعود لمحاربين قدامى، بينما اعتقد آخر أنها تعود للعهد العثماني.

شكلهم ضحايا معركة قديمة 😥 — راهب (@J0xii) September 9, 2020

اتوقع انه العثمانيين لما قبروهم اهل الجنوب لانه المكان مو مكان مقبره — على بلاطة . (@poll_q) September 9, 2020

هذي تقريباا قبور نبشها السيل — غـشـمـڕہ ‼️ (@bb_to1) September 9, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المُختصة حتى الآن على الواقعة.

الجدير بالذكر أن القنفذة كانت منطلقاً لحملات محمد علي باشا الحربية على عسير، كما أنها كانت ميداناً لصراع العثمانيين والإيطاليين، ولا تزال هناك شواهد من السفن الحربية غارقة في مياه البحر الأحمر جنوبي القنفذة جراء قصف البوارج الإيطالية.

كما أن القنفذة كانت قاعدة لحملات العثمانيين وحلفائهم الأشراف على عسير وقد سميت سابقا بـ(البندر) من قبل العثمانيين، والتي تعني (السوق) باللغة التركية.

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