رضوى محمد
رضوى محمد
الهدهد

“شوهوا معالم وجهها”.. “شاهد” صورة لمعارضة مصرية تثير ضجة واسعة فهل حدث ذلك بالفعل بعد حبسها؟!

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، صورة لسيدة مصابة بكدمات وجروح حادة في وجهها، وذلك إثر تعرضها لاعتداء من قبل أحد الأشخاص، فيما أكد النشطاء أن الصور تعود لمعارضة لنظام .

 

وحمل المنشور الذي تضمن صورة من شطرين، الأولى لصورة للناشطة بالفعل من أحد المقاطع التي صورتها بنفسها، لكن الآخر يتضمن صورة لسيدة أخرى ليست هي الناشطة.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المنشورة معبرين عن استغرابهم من الصورة المنتشرة، فيما لم يصدق بعضهم أن ذلك حدث فعلاً.

 

الحقيقة، هي أن الصورة تعود لسيدة ظهرت في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قبل نحو ثلاث سنوات، وتعود لسيدة تعرضت للضرب من قبل حبيبها السابق.

 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “” الموالية لنظام السياسي، إن النيابة المصرية أمرت بحبس رضوى محمد، لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، والتي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

 

الجدير ذكره، أن رضوى محمد ناشطة مصرية معارضة لنظام السيسي القمعي، واشتهرت بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري وتطالب بتغييره.

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