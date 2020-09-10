“شوهوا معالم وجهها”.. “شاهد” صورة لمعارضة مصرية تثير ضجة واسعة فهل حدث ذلك بالفعل بعد حبسها؟!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لسيدة مصابة بكدمات وجروح حادة في وجهها، وذلك إثر تعرضها لاعتداء من قبل أحد الأشخاص، فيما أكد النشطاء أن الصور تعود لمعارضة لنظام عبدالفتاح السيسي.

وحمل المنشور الذي تضمن صورة من شطرين، الأولى لصورة للناشطة رضوى محمد بالفعل من أحد المقاطع التي صورتها بنفسها، لكن الآخر يتضمن صورة لسيدة أخرى ليست هي الناشطة.

فاكرين رضوى محمد التى ظهرت فى عدة مقاطع تهاجم السيسى ؟

هكذا ظهرت الاسبوع الماضى فى النيابة ! pic.twitter.com/TzSMVuRocv — Lion king (@LionKin59252140) September 6, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المنشورة معبرين عن استغرابهم من الصورة المنتشرة، فيما لم يصدق بعضهم أن ذلك حدث فعلاً.

بصراحه انا مش مصدق

كان ظهر فى الاعلام وحد اتكلم عنها

هو النظام مجرم اه

بس حاسس انها مش هى بصراحه — 🌹مزاجنجى 🌹 (@hany500888) September 7, 2020

لا طبعا دى مش صورتها… وهما مستحيل انهم يسمحوا بتصويرها لو كانت كدة ..هما ممكن يقتلوها او يسمموها ببساطة — الغمة هاتنزاح (@e9UnEIOxYrOaYkU) September 6, 2020

لا طبعا دى مش صورتها… وهما مستحيل انهم يسمحوا بتصويرها لو كانت كدة ..هما ممكن يقتلوها او يسمموها ببساطة — الغمة هاتنزاح (@e9UnEIOxYrOaYkU) September 6, 2020

انا مقدر رده فعلك لان الذى حدث لايصدق فعلا"

ولكن هول ما حدث لن ينفى ماوقع — Lion king (@LionKin59252140) September 6, 2020

بس دى شكلها كبيره فى السن عن رضوى وبعدين هم بيعرفوا يضربوا اذاى بدون ما يسيبوا أثر وخصوصا لو هيتعرض على النيابه مع ان ما بقيتش تفرق لأنهم عصابه واحده — 🎀💟Dalia💟🎀 (@Doodydeana999) September 7, 2020

الحقيقة، هي أن الصورة تعود لسيدة ظهرت في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قبل نحو ثلاث سنوات، وتعود لسيدة تعرضت للضرب من قبل حبيبها السابق.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “اليوم السابع” الموالية لنظام السياسي، إن النيابة المصرية أمرت بحبس رضوى محمد، لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، والتي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

الجدير ذكره، أن رضوى محمد ناشطة مصرية معارضة لنظام السيسي القمعي، واشتهرت بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري وتطالب بتغييره.