“شاهد” شمس الكويتية “غيرت خلقتها” وظهور مثير في حديقة منزلها تسبب بجدل واسع

عادت الفنانة الكويتية “شمس” لإثارة الجدل مجدداً، وهذه المرة من خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”، ظهرت فيه بصورة غريبة وغير معتادة.

وأطلت النجمة الكويتية عبر التطبيق مبتلة الشعر في الحديقة الخاصة بمنزلها، لكن ما لفت انتباه المتابعين أكثر، هي العدسات التي كانت قد وضعتها شمس على عينيها، والتي جعلتها تبدو وكأنها من نجوم أفلام “مصاصي الدماء”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق ظهور النجمة الكويتية بهذا الشكل، وكانت معظم التعليقات حول المقطع ذات طابع سلبي ضدها، منها فتاة تدعى “هند” عبر تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، والتي قالت معلقة على المقطع: “بعيدا عن التنمر، لو شافها مخرج حق مصاص دماء رح يعجبه شكلها ويضمها للقائمة”.

فيما علقت مغردة أخرى وقالت موجهة الرسالة لشمس: “العدسات الراكبة على عيونك حولتك لمصاصة دماء، لا تطلعي لحد بالليل”.

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت الجدل مؤخراً بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بشكل جريء، احتفاءً برفع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها، القيود التي فرضتها على حركة الطيران بسبب وباء كورونا “كوفيد19”.

ونشرت “شمس” رقصتها الجريئة من داخل طائرة أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر عن الطيران، وإنهاء إجراءات التباعد وجملة إجراءات وقائية في الإمارات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك