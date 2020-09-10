صواريخ دقيقة مضادة كانت بالمكان.. “شاهد” اللحظات الأولى لانفجار الزرقاء المرعب ثاني أكبر مدن الأردن وهذا ما حصل

خرج الجيش الأردني عن صمته إزاء الانفجار الذي هز أحد مستودعاته في مدينة الزرقاء ثاني أكبر مدن الأردن، فجر اليوم الجمعة، وأثار حالة رعب في الشارع الأردني، كاشفاً تفاصيله بالقول إن الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسبابه.

ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة، والحصول على كل ما يتعلق بهذا الأمر من المصادر الرسمية حصرا.

اللهم سلّم واحفظ شعبنا في #الأردن أصوات انفجارات ب #الزرقاء وحديث عن مستودع أسلحة . بانتظار بيان رسمي . pic.twitter.com/FQVpOfo3Jk — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 10, 2020

وقالت القوات المسلحة، إنه “إلحاقا بالبيان الصادر عنها، تبين أنه لا يوجد أي إصابات نجمت عن حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء”.

الحكومة تحقق..

وفي السياق أعلنت الحكومة الأردنية أن الانفجار الذي وقع بمدينة الزرقاء، ثاني أكبر مدن الأردن، فجر الجمعة، ناتج عن ماس كهربائي في مستودع قنابل من نوع “مورترز” غير صالحة للاستعمال تابع للجيش، دون تسجيل أية إصابات تُذكر.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، أوردته الوكالة الرسمية “بترا”.

وحسب المصدر ذاته، بيّن العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، مؤكداً أنه “وفقاً للقيادة العامة، فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار”.

انفجار في الزرقاء لم تعرف أسبابه بعد …. اللهم احفظ الأردن واهله 🇯🇴#الأردن pic.twitter.com/br0SFfBYzc — عُلا الفارس (@OlaAlfares) September 10, 2020

كما صرح العضايلة بأن المستودع يحتوي على قنابل مورتر متقادمة وغير صالحة للاستعمال، غير أن مصدراً بالجيش قال، شريطة عدم ذكر اسمه، إن من بين أسلحة الموقع صواريخ مضادة للطائرات موجهة بدقة، بحسب وكالة رويترز.

وامتنعت قيادة الجيش عن التعليق بشكل رسمي على سبب الانفجارات، وقالت إنها قيد التحقيق.

يُذكر أن وسائل إعلام محلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت مشاهد مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.

كما أضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومتراً باتجاه الجنوب الغربي.

وقالت نبيلة عيسى، وهي ربة بيت وأم لخمسة أطفال، وتقيم بمدينة الزرقاء: “شعرنا وكأن زلزالاً وقع. ارتجت النوافذ وتطاير الزجاج وبدأ أولادي يصرخون”.

وتصدر هاشتاج #الزرقاء الترند الأردني بعد دقائق من الانفجار الهائل الذي أثار الرعب في صفوف الاردنيين، واستنفر السلطات على أعلى المستويات، فيما أعلنت الحكومة عدم وقوع إصابات في الأرواح.

وزير الصحة يغادر مستشفى الزرقاء الحكومي بعد تأكده من جاهزية المستشفى ولا إصابات 🥺⁦♥️⁩⁦🙏🏼⁩#الأردن #الزرقاء pic.twitter.com/jG4Wqlp9p1 — S A B A 🍃 (@susu_20_) September 11, 2020

حتى هذه اللحظة لم يصدر من الأمن سبب هذا الانفجار الذى حدث فى مدينة #الزرقاء .. وأنباء تقول ان الانفجار كان فى مستودع ننتظر التصريح الأمنى لبيان ما حدث #الزرقاء #الاردن pic.twitter.com/0apUfKeRyb — هناء الغانم 🗞 ‏ (@H_journalists) September 11, 2020

بعد الانفجار، أغلقت قوات الأمن الزرقاء الصناعية الواسعة التي يقطنها 1.5 مليون نسمة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها. ومُنع الصحفيون الراغبون في الوصول لموقع الانفجار على بعد حوالي 10 كيلومترات إلى الشرق من مواصلة التحرك لوجهاتهم.

يُذكر أن المنطقة الصحراوية التي شهدت الانفجار بها عدد من القواعد العسكرية الرئيسية المجهزة بآليات أمريكية، ومن بينها مدرج طائرات بُني في 2018. وموقع الأردن الجغرافي يجعل منه مركزاً مثالياً للإمدادات اللوجيستية للولايات المتحدة، بما في ذلك الحامية العسكرية الأمريكية في التنف بجنوب شرق سوريا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية للأردن تساعده على بناء قدراته الدفاعية في إطار استراتيجية إقليمية أوسع.

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