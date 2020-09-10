جريمة وحشية تهز اليمن بعد توثيقها بالفيديو.. عذبوه 6 ساعات وقطعوا أوردته وهذا ما حدث!

تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جريمة مقتل شاب يمني بعد ضربه وتعذيبه لمدة 6 ساعات في صنعاء.

ويظهر الشاب اليمني الضحية عبدالله الأغبري (19 عاماً) بالفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهو يجلس في غرفة مُغلقة، ويدخل عليه ثلاثة أشخاص يبدأون بضربه بأيديهم بوحشية، ثم يضربوه بالحبال والعصي وأسلاك الكهرباء إلى أن فقد وعيه.

فيديو لمشاهد من جريمة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري في #صنعاء من قبل مالك محل كان يعمل لديه وأشخاص اخرين تناوبو على ضربه وتعذيبه لأكثر من 6 ساعات وتركوه ينزف حتى الموت ! pic.twitter.com/XKuAmKVqPY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 9, 2020

فيديو ٢ لمشاهد من جريمة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري في #صنعاء من قبل مالك محل كان يعمل لديه وأشخاص اخرين تناوبو على ضربه وتعذيبه لأكثر من 6 ساعات وتركوه ينزف حتى الموت ! https://t.co/eteBTrxOdJ pic.twitter.com/FuFU8zahh8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2020

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل كشفت الحقيقة.

في جريمة ليس لها مثيل:

تسجيلات كاميرا تفضح 5 أشخاص تناوبوا لمدة 6 ساعات ضرب وتعذيب شاب يعمل لديهم بمحل تجاري ويدعى عبدالله الاغبري يبلغ من العمر 19 عاما حتى فارق الحياة، ثم ذهبوا لاستخراج تقرير انتحار من أحد مستشفيات #صنعاء بعد قطع شرايينه، وهناك بدأت خيوط الجريمة تتكشف pic.twitter.com/WUsdz38c1x — اليمن الآن (@ALyemennow) September 9, 2020

وذكر الناشطون أن قاتل عبدالله الأغبري هو مالك متجر كان يعمل به، وقام بتعذيب الضحية بتهمة سرقة هواتف جوال من المحل الذي يعمل فيه، بينما ذكر آخرون أن سبب الجريمة هو ابتزاز الأغبري لفتيات كن يترددن على المحل لإصلاح هواتفهن.

وأثارت الجريمة غضباً عارماً في اليمن، ودشن الناشطون هاشتاج #كلنا_عبدالله_الاغبري، و #انصفوا_الاغبري للمُطالبة بالقصاص العاجل، مستنكرين مماطلة الداخلية في الجريمة.

الاخ يفارق الحياة وهم مشغولين بالتلفونات والله ان الصورة هذه وحدها كفيلة ان ينزلوا عليهم أشد العقاب

وفي أسرع وقت #انصفوا_الاغبري pic.twitter.com/ATt3Wtjf1U — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) September 9, 2020

اذا مرت هذه القضيه ولم يتم القصاص من قتلة الشهيد #عبدالله_الأغبري

فلا خير فينا 😔😔…..#كلنا_عبدالله_الاغبري

قتلوك غدرا لا رجولة فيهم… pic.twitter.com/ICd46mRpyH — علي السنيدار (@alialsonidar) September 9, 2020

عبدالله الاغبري من تعز تعرض للتعذيب حتى الموت في صنعاء على يد تاجر هواتف نقالة الجريمة هذا يجب أن لا تمر مرور الكرامسوف انشر لكم تفاصيل القضيه كامله وايش الدافع للعمل الاجرامي في منشور لاحق#عبدالله_الاغبري_قضية_راي_عام pic.twitter.com/bHV0yfAIGP — م/أحمدالحناني (@A_Alhanani2020) September 9, 2020

اليمنيون الاقسى قلوباً والافجر_افئدة وحوش ارهابيين بعد الضرب المبرح والمهين والتلذذ بضربه لمدة ست ساعات وبعد ذلك قطعوا اوردته ليقولوا انه انتحر !!!

جريمة قتل وحشية

لابد من تطبيق عدالة السماء .

ولابد ان ينشر الجميع لتصبح قضية رأي عام #عبدالله_الاغبري_قضية_رأي_عام pic.twitter.com/13s9iDp27f — عزوز الشهري❤️ (@D7jSfx) September 9, 2020

شكراً رجال الأمن أقسم بالله أنهم شغالين فوق المجرمين شغل قرعه من أمس المساء حتى اللحظه والشغل مستمر رجال الأمن يتعهدون إكمال الاجرأت بأسرع وقت وتحويل المجرمين إالى النيابه الجزائيه لإكمال الاجرأت وتحويل المجرمين للمحاكمه أمام الرآي العام#نطالب_بسرعة_القصاص#كلنا_عبدالله_الاغبري pic.twitter.com/6XIdtMkpcK — عيسى العذري (@eissaalodhari) September 9, 2020

اطباء في مستشفى #يوني_ماكس مشاركين بالجريمة وذلك بتزييف تقرير الوفاة ان المجني علية اقدم على الانتحار، يجب ان تغلق وان ينالون جزاءهم #عبدالله_الاغبري_قضية_راي_عام pic.twitter.com/MFNIxYI7Gj — محمدالحكيمي (@M75489) September 9, 2020

الجريمة البشعة لقتل الشاب عبدالله الاغبري بعد تعذيبه، لا يمكن ان تكون بسبب سرقة هاتف محمول كما يشاع. الأرجح ان المغدور اكتشف ان محل بيع الجوالات الذي عمل فيه قبل أسبوع من مقتله مجرد واجهة لأعمال غير شرعية مثل ترويج المخدرات او تجارة الأعضاء وربما قضايا اختطاف واغتصاب منظمة. pic.twitter.com/JCZn7qm0cG — صالح البيضاني (@salehalbaydani) September 9, 2020

ضرب عبدالله الاغبري حتى الموت وتقطيع أوردته وتركه ينزف قتل عمد .

يقتضي إنزال اقصى العقوبات بالمتوحشين،فهذا سلوك منحرفين،يمكن ان يكونوا في أي مجتمع ولايجب السقوط في التعميم وربطه بجهة جغرافية،او منطقة،فالمسؤولية الجنائية شخصية بمقتضى الدستور وفي جميع دساتير وقوانين العالم. pic.twitter.com/OdpPqYJkbO — عبدالكريم سلام (@karesallam) September 9, 2020

اليمنيون الاقسى قلوباً والافجر

بعد الضرب المبرح والمهين والتلذذ بضربه لمدة ست ساعات وبعد ذلك قطعوا اوردته ليقولوا انه انتحر !!!

جريمة قتل وحشية

لابد من تطبيق عدالة السماء .

ولابد ان ينشر الجميع لتصبح قضية رأي عام #عبدالله_الاغبري pic.twitter.com/K6fDurfzxT — عبدالله العلواني (@ayar0024) September 9, 2020

يالله، ما أرخص الإنسان في بلدي..! ٣ اشخاص يعذبون عامل في محل للهواتف في صنعاء ل٦ ساعات حتى فارق الحياة ولولا وجود كاميرا مخفية في المكان الذي تم فيه التعذيب، لما عرف أحد عن هذه الجريمة شيء مطلبنا تنفيذ العدالة بحق المجرمين#عبدالله_الاغبري pic.twitter.com/8JmtwdTH2y — هشام الزيادي 𐩠𐩦𐩱𐩣 (@HeshamAlziady) September 9, 2020

وتشهد العاصمة صنعاء انفلات أمني وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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