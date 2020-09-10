انتقاد كويتي لمرسوم سلطاني بعُمان.. سيولد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين المستثمرين بالسلطنة

انتقد خبراء عقاريون في حديث لصحيفة “القبس” الكويتية المرسوم السلطاني الصادر في عمان والذي يقضي بمنع تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين في بعض مناطق السلطنة، مؤكدين أن قرارات كهذه قد تولد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلًا، حسب قولهم.

الخبراء العقاريون نقلت عنهم الصحيفة المحلية أيضا أن هذا القرار قد يكبّد المستثمرين الكويتيين خسائر متفاوتة، على وقع تحديد 19 نوفمبر المقبل موعدًا لنقل الملكيات إلى مواطنين عمانيين”.

وأضاف الخبراء: أن “هذه النوعية من القرارات تؤثّر بشكل مباشر في الأسعار، ورغم وجود خيار بطلب تمديد فترة السماح لمدة سنة واحدة فقط، فمن المتوقع أن تكون هناك عمليات بيع سريعة بأسعار أقل من السوق”.

وأوضحوا أن “قرارات كهذه قد تولد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلًا”.

ونقلت “القبس” عنهم تساؤلهم:”لماذا لم يتم وضع حلول أخرى غير البيع؛ كالاكتفاء بالمشاركة مع مواطن عماني أو شركة عمانية بغرض التطوير؟.”

وختم الخبراء، بأن “القرار ليس بجديد، وإنه صدر في عام 2018، وإن نسبة كبيرة من استثمارات الكويتيين تتركّز في مسقط وصلالة اللتين لم يطلهما المرسوم السلطاني القاضي بحظر تملّك غير المواطنين العمانيين الأراضي والعقارات في 7 مواقع محددة”.

ويشار إلى أنه قبل أيام حذرت السلطات الكويتية مواطنيها في سلطنة عمان من استمرار احتفاظهم بملكية عقاراتهم أو أراضيهم بعد صدر مرسوم سلطاني بهذا الشأن.

وطالبت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكيتها بالطرق القانونية الى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وأكدت سفارة الكويت في عمان، أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة.

وأعربت السفارة الكويتية في مسقط عن استعدادها لتلقي اتصالات المواطنين في حال وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة.

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