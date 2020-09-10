الحوثي يقصف “موقعا مهما” في الرياض.. العملية تمت بصاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة وهذه التفاصيل

في عودة للهجمات الحوثية على المملكة والتي توقفت منذ فترة، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم أنها هاجمت “موقعاً مهماً” في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي وطائرات مسيَّرة، دون تحديد هوية هذا الهدف، وذلك في وقت تتصاعد فيه الهجمات الحوثية على السعودية في الأيام الأخيرة.

وجاءت تفاصيل الهجوم بحسب رواية المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، أن “سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية للجماعة نفَّذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهماً (لم يسمّه) في العاصمة السعودية الرياض”.

وأضاف “سريع” أن “العملية تمَّت بصاروخ باليستي من نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد 3 المسيَّرة”.

وتوعدت الجماعة في بيانها السعوديةَ بعملياتٍ “مؤلمة وموجعة”، إذا ما استمر التحالف في “عدوانه وحصاره” على اليمن.دة السعودية)، وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”.

أيضاً توعدت الجماعة في بيانها السعوديةَ بعملياتٍ “مؤلمة وموجعة”، إذا ما استمر التحالف في “عدوانه وحصاره” على اليمن، ولم يذكر إن كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، قوله إن “قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران (جنوبي السعودية)”.

ومنذ فترة، يصعِّد الحوثيون، المدعومون من إيران، من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيَّرة وصواريخ باليسيتة بشكل شبه يومي.

ودفعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80٪ من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

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