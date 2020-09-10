الأمر خرج من يد الأمير الصغير.. “أمنستي” تطالب بتحقيق دولي مستقل بمقتل خاشقجي وتسأل ابن سلمان عن “الجثة”

في تأزم واضح لموقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن قضية خاشقجي التي دمرت سمعته عالميا ولم يعد قادر على لملمة الأمور بشأنها لأخذ القضية أبعادا دولية، دعت منظمة “العفو” الدولية (أمنستي)، الخميس، إلى إجراء “تحقيق دولي مستقل ومحايد” في جريمة اغتيال خاشقجي.

أين الجثة؟

المنظمة الحقوقية الدولية قالت في بيان لها إن محاكمة السعودية للمتهمين في جريمة قتل خاشقجي “لا تتسم بالشفافية”.

محاكمة المتهمين في جريمة قتل الصحفي #جمال_خاشقجي لا تتسم بالشفافية.

الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات #السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان.

في غياب قضاءٍ سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيقٍ دوليٍ مستقلٍ ومحايدٍ توصلًا للحقيقة والعدالة للصحفي. pic.twitter.com/q9ARRhzNom — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 9, 2020

وأضافت أن “الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان”.

وأوردت المنظمة (مقرها لندن)، عبر حسابها في “تويتر”: “في غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد؛ للتوصل إلى الحقيقة والعدالة للصحفي”.

وانتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين، معتبرة أنها “لا تتناسب مع حجم الجريمة”، وأن المحاكمة “بعيدة عن الشفافية”.

وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أحكاما “نهائية” بحق ثمانية مدانين، حيث قضت بالسجن 20 عاما على خمسة، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على ثلاثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن خاشقجي قتل في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وكانت محكمة سعودية أصدرت، في ديسمبر 2019، أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/