وزير الاستخبارات الإسرائيلي
وزير الاستخبارات الإسرائيلي
الهدهد

وزير إسرائيلي “وضع في بطنه بطيخة صيفي”: دولتان خليجيتان “ستنبطحان” قريباً يا ترى من يقصد؟!

كتب وطن
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توقع ، والذي يعتبر عراب اتفاق مع ، إيلي كوهين، أن تنضم دولتين خليجيتين إلى قطار مع تل أبيب بحلول نهاية العام الجاري.

 

وقال الوزير الإسرائيلي، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إنه إضافة للإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام ستوقع دولتان خليجيتان أخريان اتفاقيتي سلام مع ”.

 

وأضاف كوهين: “المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في إفريقيا والخليج (العربي)، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران”.

 

هذا ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجّح أن “تُطبعا العلاقات” مع إسرائيل.

 

الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، فيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ، أن حكومته أجرت اتصالات مع عدد من الدول العربية والإسلامية بشكل سري، وأن جميعها يسعى للتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقة رسمية.

 

الجدير ذكره، أن مستشار الخاص، جاريد كوشنير، أجرى جولة مؤخراً لعدد من الدول العربية لدفعهم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، من بينها السعودية والمغرب، فيما تبدي عدد من الدول استعداداها لإقامة علاقات مع تل أبيب.

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