أنور قرقاش
أنور قرقاش
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“ما هذا الهراء”.. كاتبة قطرية تُحرج أنور قرقاش بعد زعمه أن اتفاق التطبيع ليس موجهاً ضد أحد!

كتب وطن
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أحرجت الكاتبة القطرية، ، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية ، بعد تصريحاته الأخيرة التي زعم فيها أن مع غير موجه ضد أحد وأن بلاده مع الاجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.

 

وشاركت الكاتبة القطرية، مقطع فيديو لمقابلة قرقاش مع قناة “العربية” ، معلقةً عليه بالقول: “يقولك ليست موجهة ضد أحد! ما هذا الهراء؟”.

 

وأضافت الحرمي، وفق التغريدة التي رصدتها “وطن”: “بل هي موجهة ضد الأشخاص المعنيين وهم الفلسطينيين، هي موجهة ضد كل عربي وضد كل انسان شريف يأبى أن يُهان شعب وتُصادر حقوقه وأرضه ويتم شيطنته وتحميله كل ما لا يُحتمل”.

 

وفي وقت سابق، قال قرقاش، إن اتفاق الإسرائيلي الإماراتي لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشيراً إلى أن قررا سيادي ويتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف قرقاش: “هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وفق قرقاش، فإن تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، زاعماً أن العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد، وفق تعبيره.

 

وأمس الأربعاء، أعلنت السلطة الفلسطينية فشلها في الحصول على قرار من جامعة الدول العربية يدين التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، فيما أحبط مشروع قرار مؤيد للتطبيع حاولت تمريره على الدول العربية.

 

وعبرت السلطة الفلسطينية عن خيبة أملها من الموقف العربي المنحاز للإمارات واتفاق التطبيع، معتبرةً أن ذلك يفتح الباب لدول أخرى من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية قبل سنوات.

 

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