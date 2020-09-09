عُمان لم تخضع لضغط الجيران.. “شاهد” بدر البوسعيدي أعلنها صريحة كما فعل مفتي السلطنة ولا عزاء لصهاينة العرب

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، أن السلطنة تؤمن إيمانًا راسخًا بدعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة ودعمها الثابت للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقهم الإنساني في تقرير المصير، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع “البوسعيدي” في كلمة السلطنة عبر الاتصال المرئي التي قام بإلقائها خلال الاجتماع إنه “لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإسرائيل، بدون حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي لا سلام شامل إلا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية….

هذا هو الرأي العماني الرسمي من عملية التطبيع مع إسرائيل pic.twitter.com/3G4BJBLr0W — Saif Alnofli (@saifalnofli9) September 9, 2020

وأضاف: “في الوقت الذي نحترم فيه حق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق مصالحها، فإننا نسترشد بمبادرة السلام العربية ونتمسك بها إطارًا مرجعيًا لتحقيق السلام المنشود، القائم على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بيانا هاجم فيه المطبعين والمتصهينين العرب وأكد على دعمه لفلسطين وقضيتها وشعبها في بيان رسمي تسبب في هجوم واسع عليه من ذباب السعودية والإمارات حينها.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة فجرت موجة غضب عربية وإسلامية واسعة.

ووصلت أبو ظبي خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أول طائرة إسرائيلية في أول رحلة تطبيعية بين الإمارات و”إسرائيل”.

واعتبرت القيادة والفصائل الفلسطينية أن ما قام به ولي عهد أبو ظبي هو بمثابة خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، خاصة وأن الاتفاق مع الإسرائيليين جاء مجاني، ودون التمسك أو اشتراط حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية وفق المبادرة العربية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

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