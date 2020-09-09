القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد
القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد
حياتنا

صورّهن وهو يمارس الرذيلة معهنّ .. هذا “الضابط” في العراق منذ أكثر من عام يبتز النساء بطريقة “جهنميّة”!

كتب وطن
0

ألقى الأمن العراقي القبض على مُبتزّ إلكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد، اعترف بابتزاز نساء داخل وخارج منذ أكثر من عام.

ووفق جهاز الأمن الوطني العراقي فإنّ هذا الشخص يقوم بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم إقامته علاقات غير أخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية.

واعترف المتهم بعد القبض عليه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام، وأحيل إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” سبب صدم العراقيين لجريمة هزّت بغداد بقيام شاب بإعدام عمه وزوجته…

حياتنا

“شاهد” اختطاف واغتصاب فتاة عراقية في جريمة مروّعة!

حياتنا

طبيبة عراقية “قتلت نساء الكون بجمالها” تصبح حديث مواقع التواصل بعد هذه…

حياتنا

ألقوه في المجاري .. عراقية غلبت الشيطان وهكذا قتلت زوجها مع عشيقها ليخلوا لهما الجو…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.