صورّهن وهو يمارس الرذيلة معهنّ .. هذا “الضابط” في العراق منذ أكثر من عام يبتز النساء بطريقة “جهنميّة”!

ألقى الأمن العراقي القبض على مُبتزّ إلكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد، اعترف بابتزاز نساء داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام.

ووفق جهاز الأمن الوطني العراقي فإنّ هذا الشخص يقوم بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم إقامته علاقات غير أخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية.

واعترف المتهم بعد القبض عليه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام، وأحيل إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.