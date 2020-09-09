شبكة دعارة بسلطنة عمان خدعت صاحب عقار وحولته لوكر للمتعة الحرام.. تم ضبط القائدة بوضع تلبس وهذا ما حدث

تمكنت شرطة عمان السلطانية من تفكيك شبكة دعارة يقودها 3 رجال وامرأة في محافظة شمال الشرقية، حيث خدعوا صاحب عقار وحولوه إلى وكر للمتعة الحرام.

وفي التفاصيل وبحسب بيان الشرطة فإن قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية ألقت القبض على أربعة متهمين من جنسية آسيوية بينهم امرأة من ذات الجنسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تلقي القبض على أربعة متهمين من جنسية آسيوية بينهم امرأة من ذات الجنسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتهيب #شرطة_عمان_السلطانية بأصحاب العقارات إلى التأكد من هوية وأنشطة المستأجرين والإبلاغ عن أية ممارسات مخلة بالآداب والنظام. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 9, 2020

وأهابت شرطة عمان السلطانية في بيانها الذي نشرته على صفحتها بتويتر ورصدته (وطن) بأصحاب العقارات التأكد من هوية وأنشطة المستأجرين.

كما أكدت الشرطة على أصحاب العقارات بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات مخلة بالآداب والنظام.

واشاد ناشطون بجهود الشرطة في سلطنة عمان مشددين على ضرورة التكاتف والتعاون معها من الجميع قدر الإمكان، لضبط النظام العام.

على الجميع التكاتف والتعاون مع شرطة عمان السلطانية وعدم السماح لمثل هذه الفئات من الاستئجار الا بعد التاكد من هدف أقامتهم في البلاد — خالد بن سعيد (@0man88) September 9, 2020

بارك الله في جهودكم المخلصه — The hope (@Thehope27528244) September 9, 2020

وكتب أحد المغردين مشيدا بجهود الشرطة ومحذرا:”شكرا حماة الوطن جهود لاتقدر بكلمات شكر وفعلا توجد محلات تجارية لانعلم سبب وجودها والديكورات المكلفة بها كم مره نذهب إليه يتعذر والجميع يعرف عنهم محل بيع النظارات في سناو والمضيبي لايبع فاليوم ولا بريال لايوجد به فاحص نظر لربما وجب متابعته ومايخبي خلف الستار”

شكرا حماة الوطن جهود لاتقدر بكلمات شكر وفعلا توجد محلات تجارية لانعلم سبب وجودها والديكورات المكلفة بها كم مره نذهب إليه يتعذر والجميع يعرف عنهم محل بيع النظارات في سناو والمضيبي لايبع فاليوم ولا بريال لايوجد به فاحص نظر لربما وجب متابعته ومايخبي خلف الستار — عبدالواحد بن منصور الهنائي (@Abdul98862) September 9, 2020

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