صورة تعبيرية فقط لا علاقة لها بالواقع
صورة تعبيرية فقط لا علاقة لها بالواقع
حياتنا

شبكة دعارة بسلطنة عمان خدعت صاحب عقار وحولته لوكر للمتعة الحرام.. تم ضبط القائدة بوضع تلبس وهذا ما حدث

كتب وطن
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تمكنت شرطة عمان السلطانية من تفكيك شبكة يقودها 3 رجال وامرأة في محافظة شمال الشرقية، حيث خدعوا صاحب عقار وحولوه إلى وكر للمتعة الحرام.

 

وفي التفاصيل وبحسب بيان الشرطة فإن قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية ألقت القبض على أربعة متهمين من جنسية آسيوية بينهم امرأة من ذات الجنسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

 

وأهابت شرطة عمان السلطانية في بيانها الذي نشرته على صفحتها بتويتر ورصدته (وطن) بأصحاب العقارات التأكد من هوية وأنشطة المستأجرين.

 

كما أكدت الشرطة على أصحاب العقارات بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات مخلة بالآداب والنظام.

 

واشاد ناشطون بجهود الشرطة في سلطنة عمان مشددين على ضرورة التكاتف والتعاون معها من الجميع قدر الإمكان، لضبط النظام العام.

 

وكتب أحد المغردين مشيدا بجهود الشرطة ومحذرا:”شكرا حماة الوطن جهود لاتقدر بكلمات شكر وفعلا توجد محلات تجارية لانعلم سبب وجودها والديكورات المكلفة بها كم مره نذهب إليه يتعذر والجميع يعرف عنهم محل بيع النظارات في سناو والمضيبي لايبع فاليوم ولا بريال لايوجد به فاحص نظر لربما وجب متابعته ومايخبي خلف الستار”

 

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