قالتا كلمة حق فلم تسلما.. “شاهد” عيال زايد يطلقون “المطبلين” للنباح ضد اليسا وأصالة بعد تغريدة ولايك!

وقعت الفنانة السورية أصالة نصري، ضحيةً للذباب الإلكتروني الذي هاجمها بسبب إعجابها بمنشور الفنانة اللبنانية إليسا، والذي دعمت فلسطين خلاله.

وكانت البداية حين غردت إليسا عبر “تويتر” قائلة: “فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إدا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع إسرائيل، كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.

فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.

كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى:” وأكتر من هيك بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان، وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو، وبنفس الوقت بتمنى الكل يحترم بلدي كمان”.

وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

واندلعت الحرب الإلكترونية على الفنانتين، بعدما وضعت أصالة “لايك” على منشور إليسا، ماجعل الذباب الإلكتروني يدشن هاشتاج “#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات” ليتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر، هوجمت به الفنانتين بشراسة.

(اليسا) طز فيك وفي فنك الهابط وفي اصاله اللي عملت لك لايك 🇦🇪#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات pic.twitter.com/TeIFT1C1Ix — حسان العبيدلي (@HassanAlobaidly) September 8, 2020

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات

عندما يحشر الفنان نفسه بالسياسة — محمد الزهراني (@mnqz) September 9, 2020

اليسا دايم تجيب العيد وقبل هالمره جاها تهزيئة محترمة من تركي آل الشيخ 😂

لكن انصدمت من اصالة ! 😣 شلوووووون عاد احبها هالفنانه

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات — فجر (@foj1ii) September 9, 2020

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات ياحمير السعودية المنبطحين للامارات ترا السعودية مالها شغل في اليسا و الحمارات — ✖️ (@liiiiqe) September 9, 2020

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات

اليسا صوووت واحساس بس تكفووون لاتغرد احسها دايم تجيب العيد !!!! — Sakura 🌸 (@Mlkih_N1) September 9, 2020

من تقصد بناس عم يتآمروا على الشعب الفلسطيني؟

لماذا الإستغراب و

هذه الشعوب تربت على كره و احتقار الخليج و اعتباره ممول بدون اي شكر ولا احترام!

وعلى مر الازمان يظهر وجههم الحقيقي بالإزمات!

لا اعرف سبب اعتبارهم دول صديقة!

اخطر انواع العداء العدو الجاهل.#اليسا_واصاله_يسيوون_للامارات pic.twitter.com/vgXpZv7sEu — NJ (@JanSaad34) September 9, 2020

وبينما التزمت إليسا الصمت إزاء هذه الهجمة، سارعت أصالة للدفاع عن نفسها فكتبت تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت (أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات”.

بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات #دبي #ابوظبي #الإمارات_العربيه_المتّحده — Assala (@AssalaOfficial) September 8, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية والفصائل، خيانة تاريخية للدين والوطن والمسجد الأقصى، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضاله.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك