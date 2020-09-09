اليسا واصالة
اليسا واصالة
الهدهد

قالتا كلمة حق فلم تسلما.. “شاهد” عيال زايد يطلقون “المطبلين” للنباح ضد اليسا وأصالة بعد تغريدة ولايك!

كتب وطن
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وقعت الفنانة السورية نصري، ضحيةً للذباب الإلكتروني الذي هاجمها بسبب إعجابها بمنشور الفنانة اللبنانية ، والذي دعمت خلاله.

 

وكانت البداية حين غردت إليسا عبر “تويتر” قائلة: “فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إدا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع ، كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.

 

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى:” وأكتر من هيك بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان، وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو، وبنفس الوقت بتمنى الكل يحترم بلدي كمان”.

 

واندلعت الحرب الإلكترونية على الفنانتين، بعدما وضعت أصالة “لايك” على منشور إليسا، ماجعل يدشن هاشتاج “#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات” ليتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر، هوجمت به الفنانتين بشراسة.

 

 

وبينما التزمت إليسا الصمت إزاء هذه الهجمة، سارعت أصالة للدفاع عن نفسها فكتبت تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت () منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل ”.

 

وكان ولي عهد أبو ظبي أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية والفصائل، خيانة تاريخية للدين والوطن والمسجد الأقصى، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضاله.

 

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