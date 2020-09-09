تحرش بفتاة
تحرش بفتاة
حياتنا

“لمس صدري وحاول تجريدي من ملابسي”.. رجل أعمال في دبي يفعلها مع موظفته المصرية وهذا ما حدث!

كتب وطن
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اتهمت في ، من نفس جنسيتها بالاعتداء الجنسي والجسدي عليها في المقعد الخلفي من سيارته.

 

وقالت الموظفة البالغة من العمر 24 عاماً، في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة جنايات دبي، أنها قابلت رجل الأعمال البالغ من العمر 27 عاما، في مقهى بمنطقة البرشاء في أكتوبر الماضي، والذي دعاها لتناول الغداء معه، قبل أن يأخذها إلى منطقة مهجورة ويلمس صدرها، ثم يعتدي عليها ويصفعها على وجهها ويلكمها.

 

وقالت المجني عليها بحسب ما نقلت صحيفة “” الإماراتية: ” صادفت المتهم في مقهى مع رجلين، ولأني كنت أعمل في شركته، تحدثنا وطلب مني الاتصال به دائماً، ودعاني لتناول الغداء برفقة زوجته”.

 

وأضافت الموظفة: “اتصل بي فور مغادرته المقهى ودعاني لتناول الغداء، فرافقته في السيارة، وكان أحد أصدقائه معنا، ويجلس في المقعد الخلفي”.

 

وتابعت الضحية: “ادعى المتهم أنه يريد مني المساعدة في العثور على شخص كنت أعرفه أثناء عملي في شركته، وفجأة وجدت نفسي في مكان مهجور بعد أن ترك صديقه السيارة وغادر”.

 

واستطردت الضحية: “عرض علي النقود لأساعده في العثور على الشخص، لكني رفضت، وفجأة قام بلمس صدري وحاول تجريدي من ثيابي، وحين قاومته، صفعني على وجهي ولكمني على يدي، ثم اعتذر”.

 

وأبلغت المجني عليها شرطة دبي باعتداء المتهم، ووجهت إليه تهمة والجسدي.

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