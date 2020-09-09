جريمة سلوى
جريمة سلوى
حياتنا

جريمة سلوى التي هزت الكويت.. رموها بالرصاص ثم تعقبوها إلى العناية المركزة وأجهزوا عليها مرة أخرى!

كتب وطن
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قُتلت سيدة كويتية مرتين، في هزت ، حين قام شقيقها بإطلاق الرصاص عليها، وتم نقلها إلى العناية المركزة قبل أن تُ مرة أخرى على يد قريبها داخل قسم العناية المركزة في مبارك.

 

وفي وقت لاحق سلم قريبها نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى وفراره من مكان الجريمة.

 

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن التحقيق جار مع قريبها حاليًا للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها.

 

وتعرضت الضحية قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة ، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

 

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، أمس الأربعاء، على يد قريبها الآخر، والمرجح أنه شقيقها الثاني أو نجل شقيقها بحسب ماذكرته حسابات إخبارية.

 

ونقلت صحيفة “الجريدة” عن مصدر أمن قوله “إن الجهات الرسمية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزة التي لا يُسمح بدخولها إلا للأطباء والكادر التمريضي، وعدم وجود حراسة على المجني عليها”.

 

وذكر حساب يدعي أنه يعود لشقيق زوج الضحية، أنها قُتلت لأنها تزوجت حضرياً، رغم موافقة والدها إلا أن أشقائها تمكسوا برفضهم وبعد عامين قتلوها بإصرار.

 

وأثارت حالة غضب واسعة بالكويت، ودشن الناشطون هاشتاج #جريمة_سلوى، استنكر خلاله حقوقيون وأكاديميون الجريمة، متسائلين كيف تمكن الجاني من دخول غرفة العناية المركزة بسلاحه.

 

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