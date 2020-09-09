جريمة سلوى التي هزت الكويت.. رموها بالرصاص ثم تعقبوها إلى العناية المركزة وأجهزوا عليها مرة أخرى!

قُتلت سيدة كويتية مرتين، في جريمة هزت الكويت، حين قام شقيقها بإطلاق الرصاص عليها، وتم نقلها إلى العناية المركزة قبل أن تُقتل مرة أخرى على يد قريبها داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك.

وفي وقت لاحق سلم قريبها نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى وفراره من مكان الجريمة.

قاتل شقيقته في العناية المركزة بمستشفى المبارك قام بتسليم نفسه وسلاح الجريمة إلى رجال الأمن قبل قليل!! — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 9, 2020

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن التحقيق جار مع قريبها حاليًا للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها.

وتعرضت الضحية قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، أمس الأربعاء، على يد قريبها الآخر، والمرجح أنه شقيقها الثاني أو نجل شقيقها بحسب ماذكرته حسابات إخبارية.

مقتل مواطنة مواليد 1985 بطلقه نارية من شقيقها أثناء وجودها في العناية المركزة بمستشفى المبارك والتي ادخلت على أثر تعرضها لإطلاق النار يوم أمس من قبل شقيقها الآخر أمام منزلها في منطقة سلوى وتم ضبطه بعد هروبه والعثور عليه نائم بسيارته في شاطئ البدع ، ولايزال البحث عن القاتل#الكويت — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 9, 2020

ونقلت صحيفة “الجريدة” عن مصدر أمن قوله “إن الجهات الرسمية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزة التي لا يُسمح بدخولها إلا للأطباء والكادر التمريضي، وعدم وجود حراسة على المجني عليها”.

وذكر حساب يدعي أنه يعود لشقيق زوج الضحية، أنها قُتلت لأنها تزوجت حضرياً، رغم موافقة والدها إلا أن أشقائها تمكسوا برفضهم وبعد عامين قتلوها بإصرار.

قتلها .. لان غير راضي على زواجها !

و بعدين يطلعلك واحد يقولك النسوية موضة

و فكرة استوردناها من الغرب !#جريمة_سلوى #فاطمه_علي_العجمي pic.twitter.com/fLGPZGxOkD — ๏ عبدالعزيز دشْتي ๏ (@dashtiii) September 9, 2020

وأثارت جريمة سلوى حالة غضب واسعة بالكويت، ودشن الناشطون هاشتاج #جريمة_سلوى، استنكر خلاله حقوقيون وأكاديميون الجريمة، متسائلين كيف تمكن الجاني من دخول غرفة العناية المركزة بسلاحه.

لن نتوقف عن المطالبة بحماية النساء، ولن نصمت عن المطالبة بحق المغدورات اللاتي تعرضن لأبشع جرائم القتل. المفجع هو أن تم قتلهن بدم بارد على يد أقربائهن الذكور، وهذه ليست الجريمة الأولى سواء كانت بسبب خلاف عائلي أو بحجة الشرف أو العادات والتقاليد وإلخ.#فاطمة_علي_العجمي #جريمة_سلوى pic.twitter.com/NzSObWthBE — روان المعلم (@RawanAlmuallem) September 9, 2020

إجرام وبشاعة بكل تفاصيل #جريمة_سلوى لا تكفي الكلمات لوصف قتل امرأة في غرفة العناية المركزة !! دخلت المستشفى بسبب طلق ناري ثم تترك دون حراسة من #وزارة_الداخلية ليدخل مجرم آخر ويرديها قتيلة! إصرار على القتل إصرار على الإجرام.. وتهاون من @Moi_kuw

رحمك الله يا فاطمة #الكويت — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 9, 2020

جريمة بشعة، بشعة جداً وأبعادها أبشع وأخطر!

صح، ما نعرف التفاصيل والسبب

لكن اللي نعرفه بأن القتل جريمة، وعندنا مادة في القانون -للأسف- بإمكانها تساعد الجناة في الإفلات من العقاب، وتشجع غيرهم على القتل تحت ذريعة "الشرف" ونحن بدولة قانون وبسنة ٢٠٢٠! لي متى؟

#جريمة_سلوى — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) September 9, 2020

ماكو شي اسمه شنو سوت.

ماكو شي اسمه الله أعلم وين كانت.

ما كو شي اسمه جريمة شرف.

ماكو شي اسمه حكم مخفف .

أكو جريمة كاملة الأركان ارتكبت عن سابق قصد وترصد…. والحكم للقانون.#جريمة_سلوى pic.twitter.com/7Ahrf0wiyW — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) September 9, 2020

قتلها .. لان غير راضي على زواجها !

و بعدين يطلعلك واحد يقولك النسوية موضة

و فكرة استوردناها من الغرب !#جريمة_سلوى #فاطمه_علي_العجمي pic.twitter.com/fLGPZGxOkD — ๏ عبدالعزيز دشْتي ๏ (@dashtiii) September 9, 2020

الضحية المقتولة : فاطمة علي العجمي القاتل : عبدالهادي علي العجمي#جريمة_سلوى pic.twitter.com/Q20jSO1dhf — أ.دلال المسلّم | ٢٠٢٠/٩/٣ (@eldelli_) September 9, 2020

#جريمة_سلوى

جريمة قتل مروعة وبدم بارد بلا انسانية راحت ضحيتها بنت كويتية عمرها ٣٥ راح شبابها على خلاف "خرطي" قام اخوها وأطلق عليها النار ودوها العناية المركزة في مستشفى مبارك واهي بالعناية راح ولد اخوها وكمل عليها وقتلها عشان ابوه حبسوه!

وين الداخلية

وين الطاقم الطبي! pic.twitter.com/WZm0Nb51iU — شباب الكويت (@HonAlshabab) September 9, 2020

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