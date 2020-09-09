أحمد النعيمي
الهدهد

“ترمون أموالنا على مرتزقة فاشلين”.. معارض إماراتي بارز يكشف عن محاولة عيال زايد استدراجه في لندن

كتب وطن
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وجه المعارض الإماراتي، أحمد  الشيبة النعيمي، رسالة شديدة اللهجة للسلطات الإماراتية بعد محاولة استدراجه من قبل بعض المرتزقة، معبراً عن سخريته من أساليب تلك السلطات في ملاحقة المعارضين للنظام الحاكم.

 

وقال النعيمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الرجاء من السلطات في الانتباه لكلامي، وبالأخص المسؤولين عن المرتزقة، حين ترسلوا أحداً (لاستدراجي) الرجاء البحث عن أشخاص يتمتعون بشيء من الذكاء، لا السذج الذين يكشفون من أول اتصال”.

 

وأضاف النعيمي: “ترمون أموالنا على فاشلين، أحشفاً وسوء كيلة؟”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة النعيمي، معبرين عن سخريتهم من استمرار النظام الإماراتي في ملاحقة المعارضين ومحاولاته الإيقاع بهم.

 

الجدير ذكره، أن المعارض الإماراتي كان ضمن مجموعة من المفكرين والإعلاميين الذين أعلنوا تأسيس أول رابطة ضد ، وذلك في أعقاب إعلان بلادهم عن إقامة علاقات رسمية مع .

 

جاء ذلك، وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذيل بتوقيع 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.

 

وأطلق البيان تأسيس “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع”، والتي تعد “مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات”.

 

وأوضح، أن “مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عما يسمى “اتفاقية السلام” بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي”.

 

وأكد أن “هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكراً لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض ”، وفق موقع (عرب 48).

 

واعتبر البيان، أن “هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله”؛ وقال المؤسسون: “نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون”.

 

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