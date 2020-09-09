“ترمون أموالنا على مرتزقة فاشلين”.. معارض إماراتي بارز يكشف عن محاولة عيال زايد استدراجه في لندن

وجه المعارض الإماراتي، أحمد الشيبة النعيمي، رسالة شديدة اللهجة للسلطات الإماراتية بعد محاولة استدراجه من قبل بعض المرتزقة، معبراً عن سخريته من أساليب تلك السلطات في ملاحقة المعارضين للنظام الحاكم.

وقال النعيمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الرجاء من السلطات في الإمارات الانتباه لكلامي، وبالأخص المسؤولين عن المرتزقة، حين ترسلوا أحداً (لاستدراجي) الرجاء البحث عن أشخاص يتمتعون بشيء من الذكاء، لا السذج الذين يكشفون من أول اتصال”.

وأضاف النعيمي: “ترمون أموالنا على مرتزقة فاشلين، أحشفاً وسوء كيلة؟”.

الرجاء من السلطات في #الإمارات الانتباه لكلامي، وبالأخص المسؤولين عن المرتزقة.. حين ترسلوا أحداً (لاستدراجي) الرجاء البحث عن أشخاص يتمتعون بشيء من الذكاء، لا السذج الذين يكشفون من أول اتصال.

ترمون أموالنا على مرتزقة فاشلين.

"أحشفاً و سوء كيلة؟" — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 9, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة النعيمي، معبرين عن سخريتهم من استمرار النظام الإماراتي في ملاحقة المعارضين ومحاولاته الإيقاع بهم.

حماك الله أساتذي الفاضل أحمد ..

هؤلاء الحمقى يصدرون حمقى على شاكلتهم وكيف لايكونون حمقى وقد باعوا مبادئهم بأرخص الأثمان — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) September 9, 2020

استاذ احمد ليش ما تقلب عليهم انت وبدل لا يستدرجوك انت تستجردهم و بعد كذا افضحهم بالاسم والصوت والصوره والأدلة ليكونوا عبره لمن لا يعتبر — Nasser-alalawi (@Nassera1234567) September 9, 2020

الله يحميك يا استاذ احمد ويبارك فيك .. عرفناك دائما شجاعا مقداما … حماك الله — Ammar Alhaj Ali (@AmmarAlhajAli) September 9, 2020

فهم لا يستطيعو ان يجلبو الشخص المناسب للمهمه او الذكي لان الذكي يعرف الاعيبهم ولم يقبل ان يشترك فالاجرام ولم يبقى لهم الا النطيحه والمترديه والمثل يقول كل ساقطه لها لاقطه فهم يجندو اراذل القوم واما الشريف يبقى شريف. — راعي الوادي. (@v1IA1wFj41FY3ba) September 10, 2020

ع كذا ربما هم ضالعين في مغامرات محمد بن سلمان 😂 — 🇾🇪صالح العجي 🇺🇸 Saleh Alajji (@s_alajji) September 9, 2020

نفهم منك إنهم مثل وحدة النمر لابن سلمان 😂 — ⁦🇵🇸⁩ الرادع الفلسطيني (@Rd_pales) September 10, 2020

الجدير ذكره، أن المعارض الإماراتي كان ضمن مجموعة من المفكرين والإعلاميين الذين أعلنوا تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، وذلك في أعقاب إعلان بلادهم عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

جاء ذلك، وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذيل بتوقيع 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.

وأطلق البيان تأسيس “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع”، والتي تعد “مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات”.

وأوضح، أن “مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عما يسمى “اتفاقية السلام” بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أن “هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكراً لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض فلسطين”، وفق موقع (عرب 48).

واعتبر البيان، أن “هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله”؛ وقال المؤسسون: “نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون”.

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