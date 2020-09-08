بعد عمليتين جراحيتين وبدون مكياج.. “شاهد” هكذا ظهرت نادين نجيم بعدما رفعت الضمادات عن وجهها

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم وفي أول إطلالة لها بدون ضمادات على وجهها بسبب إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، صورة واضحة لها وهي تحضن طفليها، وذلك بعد مرور أسابيع على العمليتين الجراحيتين التي خضعت لهما بعد انفجار بيروت الكارثي بـ4 أغسطس الماضي.

الفنانة اللبنانية الشهيرة قامت بنشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” وهي تحتضن طفليها الصغيرين، ومعلقة على الصورة بما نصه: “صباح الخير، طمنوني عنكم، أتمنى لكم الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية، حيث أنها النجمة الوحيدة التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت، بسبب تواجد منزلها قرب المرفأ.

وكانت شحنة قدرها 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم انفجرت بتاريخ الرابع من أغسطس/آب الماضي، في عنبر 12 في مرفأ بيروت، مسببة انفجاراً أتى على محيط 8 كيلو مترات من محيطه في المرفأ، ومتسبباً بمقتل ما يزيد عن 190 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين، وتشريد قرابة ربع مليون إنسان.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعديد من المحافظات اللبنانية موجة من الاحتجاجات العامة التي تلت الانفجار، والذي كان سببه الأول تقصير كبير من قبل العاملين في المرفأ والمسئولين في الدولة، الذين وصلتهم برقيات عديدة تفيد بوجود الشحنة بالمرفأ منذ سنوات ولكن دون فائدة.

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