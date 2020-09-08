نفس سيناريو ثورة يناير ومقتل خالد سعيد.. “شاهد” مظاهرات غاضبة بمصر بعد مقتل شاب من التعذيب في قسم شرطة

تظاهر عدد كبير من الواطنين المصريين، مساء الإثنين، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، احتجاجاً على مقتل شاب يدعى “إسلام الأسترالي” على يد أحد أفراد الشرطة بعد تعذيبه.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة ساعات، جالت تظاهرات المواطنين عدداً من شوارع منطقة المنيب، بعدما تجمهروا أما “نقطة شرطة المنيب” كي يطالبوا بحق إسلام، ضحية عنف الشرطة والداخلية.

مظاهرات الليلة أمام قسم شرطة #المنيب بمحافظة #الجيزة في #مصر بعد مقتل مواطن تحت التعذيب على يد أفراد القسم.. تنتظر مصر شرارة لتشتعل ثورة عارمة، وأي انتفاضة شعبية سيهب #الجيش_المصري لمساندتها كما أن أي تحرك من الجيش سيلاقي التفاف شعبي حتى لو قام به رتب صغرى بالجيش pic.twitter.com/25WkQL41QT — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 7, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مظاهرة أهالي المنيب موجهين الانتقادات اللاذعة للأداء من قبل الداخلية المصرية وتعاملها مع المواطنين المصريين القائمة على العنف، مما أدى لهذا الأمر.

مظاهره في شارع المدبح منذ قليل بسبب مقتل شاب علي يد امين شرطه

قلنا ان #السيسى مهما طال به الزمن مصيره تحت احذية المصريين#مش_عايزينك#انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/zqysoz6Mav — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) September 7, 2020

اهالي المنيب يتظاهرون امام قسم شرطة المنيب بعد قتل الشاب اسلام داخل القسم بعد وصلة تعذيب عل ايد احد الظباط

الهتاف الان الداخلية بلطجية pic.twitter.com/9zkWJC6Tav — Hesham Abdalla – هشام عبدالله (@HishammAbdullah) September 7, 2020

وردد المتظاهرون هتافات عديدة منددة بممارسات وزارة الداخلية المصرية، نها “الداخلية بلطجية، مش هنسيب حق إسلام”.

شوارع المنيب تهتف ضد "الداخلية ليلة غاضبة في شوارع المنيب.. الأهالي يهتفون غضبًا ضد عنف الشرطة Gepostet von ‎الجزيرة – مصر‎ am Montag, 7. September 2020

وبحسب ما قال شهود عيان لمواقع إخبارية، فإن الحادثة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع عند شارع المدبح بنقطة المنيب، وكان يصطحب معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول أن يزيل “تندة” أو “مظلة” خاصة بالمجني عليه “إسلام الأسترالي”، فما كان من الأخير إلا أن اعترض على هذا التصرف، ليعتدي عليه أمين الشرطة وقام بسبه، فزاد من اعتراض المجني عليه بسبب تعرضه للشتم بأمه من قبل أمين الشرطة.

وأضاف شهود العيان أن أمين الشرطة قام بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، واصطحبه إلى قسم الشرطة وتعرض لمعاملة قاسية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الشرطة.

وعقبت وزارة الداخلية المصرية على الحادثة على لسان مصادر أمنية قائلة إن “قسم الشرطة في الجيزة تلقى بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تبادلوا فيها الاعتداء بالضرب، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واصطحابهم لنقطة شرطة المنيب.

وفور وصول المتهمين أصيب الشاب بهبوط حاد بالدورة الدوية وتم نقلة للمستشفى، وتوفي هناك.

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