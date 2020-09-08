غانم الدوسري
غانم الدوسري
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غانم الدوسري يُهاجم جمال خاشقجي بعد تقطيع جسده: مُعارض “نصف كم” وأفضل الزنا في هذه الحالة!

كتب وطن
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هاجم المعارض السعودي، ، الأحكام التي أصدرتها ، أمس الاثنين، في القضية المعروفة بقتل الصحافي الشهير ، على ايدي فرقة من تابعة للديوان الملكي، واصفاً اياها بـ”التمثلية”.

 

ورجح الدوسري أن يتبع هذه الأحكام عفواً عن المتهمين، مضيفاً في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “لا يمكن أن يُعاقب من ينفذ الأوامر بكل صدق وإخلاص”.

 

 

وهاجم الدوسري خاشقجي في تغريدة أخرى: “قلتها وأعيدها خاشقجي قتل نفسه بنفسه”، وشرح في إجابته على سؤال أحد المتابعين: “يحاول ياخذ فلوس من كل الأطراف يتوقع انه اذكى منهم! وفي نفس الوقت يدخل السفارة في واشنطن واخرتها راح لهم بنفسه. لما الواحد يعارض بن سعود خلاص يقطع علاقته معه مافيه شي اسمه معارض نصف كم”.

 

ولمح الدوسري إلى أن خاشقجي كان يلعب على الحبلين، قائلاً:” الدروس المستفادة من قضية خاشقجي لا تحاول تلعب على الحبلين. تتغدى عند بن سعود وتفطر عند بن ثاني”.!

 

وختم سلسلة تغريداته حول خاشقجي بالقول: “لو يقول لي أحد لن يصبح زواجك شرعي إلا بدخول السفارة لاخترت أن يكون زنا على ان ادخل اي قنصلية سعودية”.

 

وخففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي في عام 2018، وقال ممثلو الادعاء إنهم حكموا عليهم بالسجن 20 عاما بعد أن قررت أسرة الصحفي العفو عنهم.

 

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة جمال خاشقجي ، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “”.

 

يذكر أن فريق سعودي أقدم على قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، حيث تم تقطيع جثته واخفائها وذلك بسبب مواقفه المعارضة لولي العهد السعودي ، الأمر الذي لا تزال تأثيراته على السعودية حتى اللحظة.

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