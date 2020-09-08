غانم الدوسري يُهاجم جمال خاشقجي بعد تقطيع جسده: مُعارض “نصف كم” وأفضل الزنا في هذه الحالة!

هاجم المعارض السعودي، غانم الدوسري، الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية، أمس الاثنين، في القضية المعروفة بقتل الصحافي الشهير جمال خاشقجي، على ايدي فرقة من المخابرات السعودية تابعة للديوان الملكي، واصفاً اياها بـ”التمثلية”.

ورجح الدوسري أن يتبع هذه الأحكام عفواً عن المتهمين، مضيفاً في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “لا يمكن أن يُعاقب من ينفذ الأوامر بكل صدق وإخلاص”.

ما صدر اليوم عن #النيابه_العامه مجرد تمثيلية وسيتبعها عفوا عنهم,فلا يمكن أن يُعاقب من ينفذ الأوامر بكل صدق وإخلاص. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 7, 2020

وهاجم الدوسري خاشقجي في تغريدة أخرى: “قلتها وأعيدها خاشقجي قتل نفسه بنفسه”، وشرح في إجابته على سؤال أحد المتابعين: “يحاول ياخذ فلوس من كل الأطراف يتوقع انه اذكى منهم! وفي نفس الوقت يدخل السفارة في واشنطن واخرتها راح لهم بنفسه. لما الواحد يعارض بن سعود خلاص يقطع علاقته معه مافيه شي اسمه معارض نصف كم”.

يحاول ياخذ فلوس من كل الأطراف يتوقع انه اذكى منهم! وفي نفس الوقت يدخل السفارة في واشنطن واخرتها راح لهم بنفسه. لما الواحد يعارض بن سعود خلاص يقطع علاقتة معه

مافيه شي اسمه معارض نصف كم😎 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 7, 2020

ولمح الدوسري إلى أن خاشقجي كان يلعب على الحبلين، قائلاً:” الدروس المستفادة من قضية خاشقجي لا تحاول تلعب على الحبلين. تتغدى عند بن سعود وتفطر عند بن ثاني”.!

الدروس المستفادة من قضية خاشقجي لا تحاول تلعب على الحبلين. تتغدى عند بن سعود وتفطر عند بن ثاني . — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 7, 2020

وختم سلسلة تغريداته حول خاشقجي بالقول: “لو يقول لي أحد لن يصبح زواجك شرعي إلا بدخول السفارة السعودية لاخترت أن يكون زنا على ان ادخل اي قنصلية سعودية”.

لو يقول لي أحد لن يصبح زواجك شرعي إلا بدخول السفارة السعودية لاخترت أن يكون زنا على ان ادخل اي قنصلية سعودية. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 7, 2020

وخففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي في عام 2018، وقال ممثلو الادعاء إنهم حكموا عليهم بالسجن 20 عاما بعد أن قررت أسرة الصحفي العفو عنهم.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة جمال خاشقجي ، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

يذكر أن فريق سعودي أقدم على قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، حيث تم تقطيع جثته واخفائها وذلك بسبب مواقفه المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي لا تزال تأثيراته على السعودية حتى اللحظة.