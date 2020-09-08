“شاهد” شاعر إماراتي “طار من الفرحة” بعد ما فعله متحدث الاحتلال معه:”مليون مرحب”

احتفى شاعر إماراتي بمتابعة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، لحسابه على تويتر في خطوة عرضته لانتقادات حادة وهجوم واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل.

الشاعر الإماراتي حمد البلوشي كتب في تغريدة له رصدتها (وطن) محتفيا بـ “أفيخاي” ومتابعته له:”مرحبا مليون.. نورت الحساب أفيخاي أدرعي.. شالوم”.

ليردّ المتحدث باسم جيش الاحتلال على تغريدة حمد البلوشي، بالقول: “تشرفت بمتابعتك أيها الصديق العزيز”.

وتفاعل مغردون مع تغريدة البلوشي، وسط استهجان ما أسموه “صهيونية العرب” وانتقاد للانبطاح الإماراتي الذي يقوده ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

والله أنكم قاذروات ينبغي التخلص منكم في أسرع وقت ممكن!

فليحيا العالم الإسلامي والدين المحمدي الطاهر..

أما أنتم فلستم منا ولسنا منكم،،، — Dr. MAZIN (@Mazin20793120) September 8, 2020

اجتمعوا علانيه صهاينة العرب. ويقول تطبيع جديد ولك أولادكم الصهاينه أصبحوا شباب مع بعض — صياد الخون وفاضح العملاء (@BassamAlbaloul5) September 8, 2020

وهاجمه أحد النشطاء المصريين برد ناري قال فيه:”مش هقول خيانة ولا الكلام العادي المنطقي اللي اتولدنا عليه أن إسرائيل عدو، مصر عملت معاهدة سلام فعلا بس حكومة لا شعبا ولغاية دلوقتي بنكرههم شباب وشيوخ”

احا ايه الفخر ده 😂😂 مش هقول خيانة ولا الكلام العادي المنطقي اللي اتولدنا عليه أن إسرائيل عدو

مصر عملت معاهدة سلام فعلا بس حكومة لا شعبا ولغاية دلوقتي بنكرههم شباب وشيوخ

مش فاهم ايه كمية التخلف العقلي دي انا فعلا بشكك في سلامه قواكو العقلية والنفسية انتو تعبانين والله😁😁 — ahmed.Youssri(abu hamza) (@AhmedYoussri9) September 8, 2020

وتابع موضحا:”مش فاهم ايه كمية التخلف العقلي دي انا فعلا بشكك في سلامة قواك العقلية والنفسية انتو تعبانين والله”

ويشار إلى أنه في 13 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ورفض الفلسطينيون اتفاق الإمارات مع إسرائيل ونددوا به، واعتبرت الفصائل والقيادة الفلسطينية، أن التطبيع خيانة للقضية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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