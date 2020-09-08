حمد البلوشي
حمد البلوشي
الهدهد

“شاهد” شاعر إماراتي “طار من الفرحة” بعد ما فعله متحدث الاحتلال معه:”مليون مرحب”

كتب وطن
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احتفى بمتابعة المتحدث باسم جيش أفيخاي أدرعي، لحسابه على تويتر في خطوة عرضته لانتقادات حادة وهجوم واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل.

 

الشاعر الإماراتي كتب في تغريدة له رصدتها (وطن) محتفيا بـ “أفيخاي” ومتابعته له:”مرحبا مليون.. نورت الحساب أفيخاي أدرعي.. شالوم”.

 

ليردّ المتحدث باسم جيش الاحتلال على تغريدة حمد البلوشي، بالقول: “تشرفت بمتابعتك أيها الصديق العزيز”.

 

وتفاعل مغردون مع تغريدة البلوشي، وسط استهجان ما أسموه “صهيونية العرب” وانتقاد للانبطاح الإماراتي الذي يقوده ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

 

 

وهاجمه أحد النشطاء المصريين برد ناري قال فيه:”مش هقول خيانة ولا الكلام العادي المنطقي  اللي اتولدنا عليه أن عدو، مصر عملت معاهدة سلام فعلا بس حكومة لا شعبا ولغاية دلوقتي بنكرههم شباب وشيوخ”

 

 

وتابع موضحا:”مش فاهم ايه كمية التخلف العقلي دي انا فعلا بشكك في سلامة قواك العقلية والنفسية انتو تعبانين والله”

 

ويشار إلى أنه في 13 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

 

ورفض الفلسطينيون اتفاق الإمارات مع إسرائيل ونددوا به، واعتبرت الفصائل والقيادة الفلسطينية، أن خيانة للقضية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

 

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